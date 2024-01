La storia del quartiere San Martino racchiusa in un libro

Un nuovo parroco, don Paolo Gessaga, arrivato da poco più di un anno nel quartiere, un residente Bruno Finotti, per anni componente delle commissioni di quartiere, lo storico di Rho Piero Airaghi.

Sono queste tre persone gli artifici di un progetto, nato per caso a Rho, portato a termine nelle scorse settimane e già tutto esaurito e pronto alla ristampa.

Un progetto a scopo benefico arrivato fino in Lussemburgo

Un progetto a scopo benefico, il cui ricavato servirà per raccogliere fondi da destinare alla parrocchia di San Michele. S’intitola «Dai sogni di pochi a un quartiere per tutti» il libro uscito nelle scorse settimane che è arrivato, grazie al passaparola anche in in Sicilia, Calabria e in Lussemburgo.

«Nelle case di famiglie che hanno abitato per anni a San Martino e poi sono ritornate nelle loro regioni d’origine oppure emigrate all’estero», racconta Bruno Finotti uno dei tre autori del volume.

Un libro, nato per caso dall’idea di don Paolo.

"Siamo partiti da quando questo quartiere c'erano praticamente solo dei prati"

«Siamo partiti da quando questo quartiere era solo prati, abbiamo raccontato la costruzione delle prime case, lo sviluppo avuto negli anni con l’apertura dei primi negozi fino ad arrivare ai giorni nostri - racconta Finotti - Abbiamo raccontato l’unione della gente che abitava qui, dei “terroni” come venivamo chiamati, in queste strade dove tutti si sono dati una mano.

Un libro raccontato da chi c’era allora ed è qui ancora oggi. Airaghi ha poi curato la parte storica del progetto fornendo anche alcune fotografie che mostrano com’era San Martino una volta.

Il volume si può prenotare rivolgendosi alla segreteria della parrocchia di San Michele.