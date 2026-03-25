Sabato 28 marzo 2026 alle ore 10 presso l’Osteria Sociale LA TELA di Rescaldina sarà possibile ammirare la terza edizione della “Stanza del Che Bello!” Un vernissage con tutte le regole per un’opera d’arte collettiva.

“La stanza del Che bello” si apre a tutti i curiosi

Una stanza di 4 metri per 5 al primo piano de LA TELA, le pareti ricoperte di carta bianca, 15 tra ragazzi e ragazze dell’Associazione Team Down, una maestra d’arte, tanti colori e tanta creatività. Mescoliamo tutti questi elementi alla TELA, Osteria Sociale del Buon Essere e otteniamo una esplosione di colori, di fantasia, di segni potenti, di concatenazioni, di suggestioni.

Gli anni precedenti abbiamo avuto il “Cielo in una stanza”, poi è stata la volta del “Giardino segreto”.

Quest’anno l’opera rivelerà una sorpresa meravigliosa che lascerà i visitatori a bocca aperta, portandoli in un volo fantastico “verso l’infinito e oltre…”

L’associazione Team down

Il progetto nasce dall’Associazione Team Down che ha chiesto a Francesca Marianna Consonni di progettare un laboratorio d’arte con i ragazzi con la sindrome di Down o con altre disabilità intellettive.

L’Opera sarà visitabile fino a fine maggio in orario di apertura dell’Osteria LA TELA

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in ATI dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.