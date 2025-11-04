“La stanza accanto” di Almodóvar al Dat Festival

La proiezione del film “La stanza accanto” di Pedro Almodóvar, è prevista giovedì 13 novembre 2025 alle 20.45, al Cinema Al Corso di Abbiategrasso (Corso San Pietro 49 ), vincitore del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2024.

Dat Festival

L’appuntamento rientra nel calendario del Dat Festival, la manifestazione promossa dall’Hospice di Abbiategrasso per approfondire i temi delle Disposizioni Anticipate di Trattamento, delle scelte consapevoli, della dignità e dell’autodeterminazione.

Un film che apre un dibattito necessario

La scelta di includere la pellicola nel programma del Dat Festival non è casuale. Rappresenta un’occasione per riflettere sul significato di dignità e di autodeterminazione nel percorso della malattia. Una riflessione che l’Hospice di Abbiategrasso promuove da anni con l’obiettivo di informare e sensibilizzare la comunità sulle possibilità offerte dalle cure palliative.

Come ha scritto il critico Roberto Scarpetti,

“Non sollevando domande etiche, Almodóvar non fa sorgere dubbi e finisce a parlare solo a chi già pensa che l’eutanasia debba essere un diritto. Così perde l’occasione di far passare un concetto attraverso l’empatia, emozionando anche chi dovesse pensarla in modo diverso”.

Una prospettiva che l’Hospice di Abbiategrasso vuole superare, promuovendo un dialogo aperto e informato sul tema della dignità nel fine vita.

“Troppo spesso il termine ‘dignità’ viene accostato in modo superficiale all’idea di eutanasia. Ma la vera dignità passa anche attraverso la cura, l’ascolto e l’accompagnamento delle persone e delle loro famiglie”.

Un confronto con i professionisti dell’Hospice

Al termine della proiezione si terrà un dibattito aperto al pubblico con il coinvolgimento degli operatori dell’Hospice di Abbiategrasso, che offriranno strumenti e testimonianze per comprendere meglio le opportunità delle cure palliative e i servizi attivi sul territorio, tra cui lo sportello Dat. L’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.