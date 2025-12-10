“Il nostro centro è differente”. Ed è proprio così..il centro sociale pensionati di Casone Barco ha ospitato autorità, associati, simpatizzanti, volontari e amici per una cena benefica a chiusura della stagione solidale di LIONS CLUB MAGENTA e AFIGI- Amici Fiamme Gialle per la Solidarietà.

La solidarietà di Afigi e Lions non si ferma mai

Accolti da un’atmosfera davvero “differente” i partecipanti alla cena hanno degustato un menù a base di prodotti tipici calabresi messi a disposizione dalle aziende “AMA CALABRO” E “BOVA”.

Come nella serata benefica del 22 novembre le candele hanno illuminato l’ambiente, in presenza di ospiti illustri.

Presenti infatti il Governatore Lions del distretto IB4, Gianangelo Tosi, Luciano Martinelli,- GMT del distretto, la signora Mara Denti- responsabile distrettuale del service sull’ambliopia, il Presidente e il Vice Presidente di AFIGI,-signor Massimo Costa e Giuseppe Sottilotta, il Senatore della Repubblica Massimo Garavaglia, Roberto Mattina – rappresentante IPA ( International Police Association) , l’assessore Luigi Oldani, in rappresentanza del comune di CASONE e numerose autorità locali.

Presentate le attività di chiusura 2025

Nel corso della serata AFIGI E LIONS CLUB MAGENTA hanno presentato le attività di chiusura dell’anno 2025, che hanno visto realizzarsi l’acquisto di un ecografo destinato all’ospedale Fornaroli di Magenta, la consegna di pacchi solidali alla Caritas di Corbetta, ai comuni di Magenta, Ossona e Santo Stefano Ticino, sostegno all’associazione Non solo pane di Magenta e all’associazione Italiana Sindrome di Alexander – più unici che rari di ( in programmazione nei prossimi giorni) e la visita al reparto di Pediatria dell’Ospedale Fornaroli per donare giochi ai piccoli degenti insieme a piccoli panettoni appositamente preparati dal Maestro Porrino della pasticceria “ L’arte del Dolce” di Corbetta.