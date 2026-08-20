La società DuoVolley e la Polisportiva Magenta 2012 piangono la scomparsa dell’allenatore Roberto Luoni, 55 anni

“Ci ha lasciato improvvisamente coach Roberto Luoni“. Il triste annuncio arriva dalla società sportiva DuoVolley di Castellanza, a cui fa eco anche la PolisportivaMagenta2012. L’uomo era di Dairago.
Il messaggio di cordoglio DuoVolley
“Oggi la nostra comunità sportiva si ferma, colpita da una notizia che non avremmo mai voluto dare – afferma la società di pallavolo – Ci ha lasciati improvvisamente coach Roberto Luoni, colonna portante della nostra realtà, uomo di grandissima passione e allenatore stimato non solo per le sue doti tecniche, ma soprattutto per la sua capacità di fare gruppo e accompagnare nella crescita le proprie atlete.
Roberto non è stato solo un allenatore straordinario, ma un maestro di sport e di vita per intere generazioni di atlete. Il suo entusiasmo travolgente, la sua competenza e il suo sorriso resteranno per sempre nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e condividere con lui un pezzo di strada.Alla moglie Monica e alla figlia Emma vanno i nostri pensieri più affettuosi, il nostro più grande abbraccio e le nostre più sentite condoglianze. Ci stringiamo a voi in questo momento di immenso dolore.
Fai buon viaggio, Roby. Grazie di tutto”.
Il ricordo della Polisportiva Magenta 2012
A loro si unisce anche il cordoglio della Polisportiva Magenta 2012:
“Abbiamo condiviso e vissuto tanto insieme: partite, allenamenti, fatica, sudore, dialoghi intensi e momenti spensierati.
Roberto, la Polisportiva Magenta 2012 ti saluta con affetto.
Ed è vicina a tua moglie Monica e a tua figlia Emma in questo momento di sconforto e tristezza per la perdita di un marito e papà speciale, non cri grande allenatore!
Buon viaggio Roby”