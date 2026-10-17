La sinergia solidale tra Gospel e acquerello per aiutare l’oratorio di San Gaetano

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Le voci travolgenti del coro Al Ritmo dello Spirito e la pittura dal vivo di Barbara Duré sono state protagoniste di una serata capace di emozionare, sorprendere e solidarietà. Voci potenti, mani che battono a ritmo, cuori che si uniscono e colori che prendono vita sotto gli occhi degli spettatori.

Nella Basilica di Santa Maria Nuova

La suggestiva cornice della Basilica di Santa Maria Nuova di Abbiategrasso si è trasformata in un palcoscenico di emozioni, ospitando il concerto gospel del coro Al Ritmo dello Spirito, capace di sorprendere, commuovere e lasciare il segno.

Un appuntamento molto atteso dalla città che ha visto il coro abbiatense, profondamente legato al territorio, conquistare il pubblico con un’esibizione di grande intensità. Le voci, potenti e armoniose, hanno riempito la basilica, regalando momenti di profonda suggestione e trascinando i presenti nell’energia e nella spiritualità della tradizione gospel. Un concerto che ha coinvolto numerose persone, unite dall’entusiasmo e dalla voglia di lasciarsi trasportare dalla musica.

Ma a rendere lo spettacolo ancora più originale è stato l’incontro con un’altra forma d’arte: l’acquerello. Accanto al coro, Barbara Duré, artista e illustratrice, ha dipinto dal vivo, creando una serie di illustrazioni ispirate alle emozioni della serata.

Gospel e acquarello

«Due maxi schermi hanno permesso al pubblico di seguire in tempo reale ogni fase del mio lavoro: i colori che si mescolavano sulla carta, le forme che emergevano gradualmente e le immagini che prendevano vita davanti agli occhi degli spettatori – ha commentato Barbara Durè – Le note diventavano colori, le melodie si trasformavano in immagini e l’arte trovava nuove forme per raccontare le emozioni. È stato questo l’elemento distintivo di uno spettacolo originale e inedito per il territorio, capace di fondere due linguaggi artistici in un’unica esperienza coinvolgente».

Tra i momenti più intensi della serata, la partecipazione di don Martin Oladiipo Badejo, guida spirituale, che ha interpretato «Don’t Worry, Say Amen», coinvolgendo l’intera basilica. Il pubblico ha accompagnato il canto battendo le mani e unendo le proprie voci a quelle degli artisti, in un’esplosione di entusiasmo e condivisione che ha reso quel momento particolarmente emozionante,

Numerosi i commenti positivi di chi ha assistito al concerto, apprezzandone l’energia, la qualità musicale e soprattutto l’originalità di uno spettacolo in cui la pittura dal vivo ha saputo sorprendere e conquistare.

Valore solidale

L’evento, organizzato dal Rotary Club Abbiategrasso, ha dimostrato come l’incontro tra diverse forme d’arte possa creare qualcosa di speciale, capace di arrivare dritto al cuore.

«Perché quando la musica accende le emozioni e la pittura dà loro colore, nasce qualcosa che va oltre lo spettacolo: un’esperienza da condividere e portare con sé anche dopo l’ultima nota», ha sottolineato Durè.

La serata ha avuto anche un importante valore solidale: le offerte raccolte saranno destinate all’impianto multimediale del salone dell’Oratorio San Gaetano, contribuendo a valorizzare uno spazio dedicato alla comunità.