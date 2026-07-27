Un secolo di vita, lavoro e affetto: i 100 anni della signora Luigia D’Agata. Un traguardo straordinario festeggiato tra l’amore della famiglia e l’abbraccio del primo cittadino di Abbiategrasso. Venerdì 24 luglio 2026 la signora Luigia D’Agata ha spento 100 candeline, circondata dall’affetto caldo e costante delle sue due figlie e delle rispettive famiglie che si sono strette intorno a lei in questo giorno speciale.

Gli auguri dell’Amministrazione

A rendere ancora più memorabile la ricorrenza è stata la visita del sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai , che ha voluto portarle personalmente gli auguri di tutta la città, facendosi portavoce della stima e dell’affetto della cittadinanza. Un momento toccante culminato nella lettura di un breve e sentito messaggio istituzionale, che ha profondamente commosso la festeggiata.

Saggezza e serenità

Con la saggezza e la serenità che accompagnano i suoi cento anni, la signora Luigia ha racchiuso il senso del suo cammino in poche, bellissime parole:

“Ho vissuto con onestà e operosità facendo l’artigiana e poi la commerciante. Sono felice per quel che ho avuto e che ho restituito alle mie figlie, ai miei nipoti e pronipoti. La mia è stata una vita bella e per questo non posso che dire grazie.”

Un messaggio semplice e profondo che lascia un’eredità preziosa ai suoi cari , a cui ha trasmesso valori autentici, e a tutti coloro che la conoscono.