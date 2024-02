La sfilata di protesta degli agricoltori

Continua anche oggi, venerdì 2 febbraio 2024, il presidio degli agricoltori fuori dal casello autostradale di Arluno. Un presidio che si è trasformato poi in una vera e propria sfilata di trattori.

Presidio fino alle 18 di oggi, venerdì

La protesta dei trattori è iniziata ieri, giovedì 1 febbraio, e continuerà fino alle 18 di oggi, venerdì 2 febbraio. Si tratta di una protesta iniziata con il nuovo anno in Germania; gli agricoltori protestano per le condizioni a cui è stato ridotto il settore, che si aggiungono e arrivano dopo anni durissimi, per il Covid prima, per l’inflazione poi e con lo spettro ormai sempre presente di siccità o alluvioni che possano compromettere i raccolti e il loro duro lavoro.

Le cinque richieste alla politica

Sono cinque le richieste alla politica, come da titolo del volantino con cui si sono dati appuntamento nei pressi del casello autostradale di Arluno, a cui giungono dopo essere stati a Novara. Rivisitazione della Pac (la normativa europea sulla politica agricola comunitaria), dare giusto valore al cibo, così come al lavoro agricolo. E poi una riforma dell’Iva sugli alimentari e uno stop deciso al cibo sintetico e all’introduzione di insetti tra i piatti "di uso comune".

Politici e amministratori al presidio

Diversi i politici e gli amministratori del territorio che hanno fatto sentire il loro sostegno agli agricoltori.

Ieri, giovedì 1 febbraio, è arrivato il sindaco di Corbetta Marco Ballarini. Oggi erano presenti i primi cittadini di Robecchetto Giorgio Braga, di Turbigo Fabrizio Allevi e di Buscate Fabio Merlotti. Ma anche il presidente del Consiglio comunale di Magenta Luca Aloi, quello di Abbiategrasso Francesco Bottene, l'onorevole Umberto Maerna, l'europarlamentare Silvia Sardone e i consiglieri regionali Silvia Scurati e Christian Garavaglia.

La sfilata dei trattori

Gli agricoltori hanno poi iniziato una vera e propria sfilata dei mezzi; si registrano traffico e disagi nella zona del casello dell'A4 di Arluno.

(Nella foto di copertina gli amministratori del territorio con i politici presenti al presidio degli agricoltori nella mattinata di venerdì 2 febbraio)