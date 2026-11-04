La sfilata di Halloween unisce i corsi di estetica, acconciatura e carrozzeria

La sede Enaip di Magenta ha ospitato una sfilata che ha unito i corsi di estetica, acconciatura e carrozzeria in un'unica, sorprendente avventura creativa. Protagonisti indiscussi: gli allievi e le allieve della scuola.

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C’è chi a Halloween si limita a una zucca intagliata e chi, invece, trasforma la scuola in un palcoscenico da brivido. La sede Enaip di via Novara a Magenta ha scelto la seconda strada, ospitando una sfilata che ha unito i corsi di estetica, acconciatura e carrozzeria in un’unica, sorprendente avventura creativa. Protagonisti indiscussi: gli allievi e le allieve della scuola.

L’evento

I veri incantesimi sono nati tra pennelli, colori e pazienza. Da una parte trucchi scenografici di grande effetto, capaci di trasformare volti familiari in creature misteriose e inquietanti; dall’altra testine didattiche con acconciature sorprendenti, autentiche opere d’arte che hanno conquistato lo sguardo del pubblico. A firmare queste creazioni sono state le ragazze di estetica e acconciatura, che hanno poi calcato la passerella orgogliose del proprio lavoro.

Al loro fianco hanno sfilato i ragazzi del secondo anno di carrozzeria che, lasciati per un giorno officina e attrezzi, si sono trasformati in modelli d’eccezione, conquistando il pubblico con sicurezza, ironia e un pizzico di teatralità.

Dietro tanta meraviglia c’è stato un lungo lavoro di preparazione. Le docenti di Laboratorio Professionale, affiancate dai tutor dei settori coinvolti, hanno seguito le studentesse passo dopo passo, dall’idea iniziale fino all’ultimo dettaglio, coordinando anche l’insolito debutto in passerella dei giovani carrozzieri. Il risultato è stato un’intesa spontanea e riuscita tra ragazze e ragazzi di percorsi diversi, uniti dallo stesso obiettivo: stupire.

Il commento

«Iniziative come questa – hanno spiegato dalla sede magentina – rappresentano un’occasione preziosa per i nostri allievi. Permettono loro di mettere in pratica le competenze acquisite ogni giorno, di collaborare con compagni di altri corsi, di rafforzare la fiducia in sé stessi e di scoprire quanto sia bello lavorare in squadra divertendosi».

Quando l’ultimo modello ha lasciato la passerella, la sala è esplosa in un lungo applauso, il miglior riconoscimento per l’impegno, la fantasia e la professionalità dimostrati. È stata una giornata da ricordare, che ha raccontato bene lo spirito di Enaip Magenta: una scuola dove si impara un mestiere, si cresce insieme e si ha il coraggio di mettersi in gioco.