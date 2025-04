La sezione Anpi: «Contestiamo il taglio del contributo annuale»

«Abbiamo visto la risposta dell’Amministrazione comunale all’interpellanza presentata dall’opposizione sul taglio del contributo per il 2024 ad Anpi Vanzaghello. Siamo sconcertati che anche in una risposta ufficiale e istituzionale vengano addotte motivazioni di puro carattere ideologico e di parte», commentano affermano i membri dell’associazione, guidata dal presidente Renzo Zambelli. «In pratica la logica è: se dici cose su cui non sono d’accordo ti taglio i fondi. Arroganza del potere? È una pratica che contestiamo, tende a limitare la libertà di espressione – denunciano - La gestione delle risorse pubbliche non può essere legata alle convinzioni ideologiche di chi oggi amministra, ma deve essere al servizio di tutta la cittadinanza, non certamente solo a favore di chi ha votato o sostiene la lista Gatti».

Il riconoscimento del valore

A indignare poi i soci è «il fatto che Anpi venga trattata come un’associazione quasi ininfluente, mentre ha centinaia di migliaia di iscritti a livello nazionale e circa un centinaio come sezione di Vanzaghello. Anpi è nata prima del 1945 e da allora si batte per la democrazia, la libertà e per l’applicazione della Costituzione nata dalla Resistenza con molte iniziative sia nelle scuole che rivolte a tutta la cittadinanza, non smettendo mai di ringraziare i partigiani e gli antifascisti che hanno sconfitto la dittatura fascista – sottolineano - È gravissimo poi che proprio nell’anno dell’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo si tenti di rendere più difficile l’attività di Anpi Vanzaghello con un intervento di carattere puramente punitivo».

Le attività con le scuole

Tra le iniziative organizzate con le scuole la più recente, venerdì 28 marzo, è stata quella intitolata «Strade di Liberazione», che ha visto coinvolte le classi terze della scuola secondaria di Vanzaghello: a conclusione di quanto svolto in classe i ragazzi hanno posto un fiore e una coccarda e poi letto riflessioni, testimonianze e poesie nelle vie e piazze del paese per ricordare coloro che si opposero al nazifascismo mostrando coraggiosamente la propria contrarietà e molto spesso pagando con il sacrificio della vita. «Lunedì 7 aprile invece ci sarà una attività con le prime medie gestita dall'associazione "Sulle regole" in cui si parlerà di Costituzione, legalità e democrazia», annuncia il presidente dell'Anpi Renzo Zambelli.

La replica alle accuse del sindaco

I membri dell’associazione si soffermano poi sulle parole del sindaco riguardo l’evento organizzato per la Giornata della memoria: «Nella sua risposta vengono sostenute cose non vere: per l’iniziativa svoltasi il 2 febbraio scorso avevamo chiesto un incontro all’Amministrazione tramite mail il 9 dicembre, anche per richiesta patrocinio. Con nostra successiva mail del 18 dicembre abbiamo chiarito puntualmente i contenuti dello spettacolo di letture “Vagoni-Barconi”. Quell’incontro si è poi svolto solo il 14 gennaio, molto a ridosso dell’evento e con conseguenti problemi di tempo per la pubblicizzazione dello stesso. Tutto era quindi chiaro e comunicato per tempo».