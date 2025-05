La settimana dello Sport raddoppia con 15 giorni di grandi eventi

Si parte domenica al Molinello con triathlon, karate, gruppo podistico. Lunedì 26 apertura in bellezza con le ragazze che fanno danza, ginnastica ritmica, cheerleaders. Poi atletica e skating, i ragazzi con disabilità di Sesamo, una gara ciclistica alla Biringhello, la partecipazione della Rhodense. La pallavolo ha unito le forze per un torneo che accoglierà quattro atlete polacche. E poi esibizioni di tiro con l’arco, di danza, di scherma, il CMB che vivrà una notte in palestra, il pickleball, nuova evoluzione del padel, con un torneo davanti al Rho Center, coinvolto nell’organizzazione.

15 le giornate dedicate alle diverse discipline presenti sul territorio con eventi che coinvolgeranno 3.200 atleti

E' stata presentata nel pomeriggio di martedì nella sala del Camino di Villa Burba l'edizione 2025 della Settimana dello Sport. Un evento diventato ormai da alcuni anni punto di riferimento per tutte le associazioni sportive della città. 15 le giornate dedicate alle diverse discipline presenti sul territorio con eventi che coinvolgeranno 3.200 atleti di diverse età. Dal 25 maggio all’8 giugno sono previste gare ed esibizioni di ogni tipo, dalla ginnastica ritmica al pickleball.

“Nascono stelle”, il tema scelto per questa edizione

Il tema scelto per questa edizione - ha detto l'assessore allo Sport Alessandra Borghetti è “Nascono stelle”, che ispira il logo della maglietta 2025 ed è riprodotto sulla medaglia donata agli sponsor Acquaflex, Sacchital, Sontex, Poliambulatorio Odontoiatrico Luciana Sommariva, Century 21, Mapi Antincendio, Panta Tei Rehab & Sports, Gil. "La forza della ricetta rhodense per lo sport è il saper fare squadra: Comune, società, imprenditori, commercio. Ci si mette insieme per un unico grande risultato" - ha detto l'assessore Borghetti

Il sindaco Andrea Orlandi: "L'occasione giusta per mettere al centro lo sport"

Il Sindaco Orlandi ha detto di sentirsi fortunato di fronte alla ricca tradizione sportiva cittadina e ha ricordato che questa è l’occasione per mettere al centro lo sport, uno dei cardini della vita comunitaria per il suo valore educativo.

La Rho Night Run in programma il prossimo 20 giugno

Come consuetudine, nel corso della presentazione della Settimana dello Sport, Marco Franceschetto, presidente del Lions Club Rho-Host ha avuto modo di presentare anche la Rho Night Run che si svolgerà il prossimo 20 giugno: mille le iscrizioni possibili, 300 ci sono già.