La Settimana della pace nelle scuole dell'Ovest Milanese

«Ti ascolto… Ascoltami. Siamo capaci!» è il titolo proposto dal Comitato intercomunale per la pace, che ha sede a Sedriano, per la Settimana della scuola per la pace.

Il tema

Dal 17 al 21 marzo ritorna sul territorio della provincia Ovest di Milano la Settimana della pace, dedicata quest’anno al tema «Pace, giustizia e istituzioni forti», obiettivo numero 16 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. «Il tema sarà sviluppato, tenendo conto dell’età degli alunni, puntando l'attenzione sulla costruzione della pace attraverso il rispetto e la giustizia: dalla necessità del rispetto delle regole, per garantire i diritti di tutti all’interno del piccolo “sistema classe”, continuando con la riflessione su come si possano gestire gli inevitabili conflitti, rispettare l’altro, ascoltando e gestendo il proprio comportamento in modo pacifico e arrivare ai grandi temi del rispetto della giustizia all’interno dello Stato, dei rapporti tra diversi Stati, alla ricerca di soluzioni nonviolente e non armate», spiega il presidente del Comitato intercomunale Sergio Colombo.

La dedica a Falcone e Borsellino

«La settimana è dedicata alle figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in considerazione del loro operato per garantire lo Stato di diritto contro un’organizzazione che impone la propria volontà con mezzi illegali e violenti; un ulteriore aggancio è la data del 21 marzo “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”», aggiunge Colombo.

Le attività

Durante la settimana nelle scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di diversi Comuni del territorio si svolgeranno varie attività, a coronamento del percorso svolto in questi mesi sul tema. Tra le proposte di attività da fare in classe, ideate dal gruppo di progetto «La mia scuola per la pace» che fa capo al Comitato, ci sono: la costruzione in ogni scuola di un albero (su modello degli alberi in via D'Amelio e via Notarbartolo a Palermo) o in alternativa un cartellone da appendere alla cancellata della scuola dove appendere o incollare i pensieri, i disegni sul tema, anche lasciando la possibilità agli adulti di prendere e portare a casa uno dei messaggi e a loro volta lasciare messaggi; la personalizzazione di cartoline, che saranno spedite al Presidente della Repubblica, al Papa o ad altre personalità oltre che a Enti locali per la pace, Tavola della pace e Rete nazionale scuole per la pace.

Le canzoni

Il gruppo di progetto ha anche suggerito alle scuole alcune canzoni che trattano il tema della pace: per tutti «Esseri umani» di Mengoni; per l’Infanzia Il ballo del rispetto» tratto da Canzoni per bambini di Mela Music; per la prima, la seconda e la terza primaria «Custodi del mondo» di Simone Cristicchi e Gabriele Ortenzi; per la quarta e quinta primaria «Siamo capaci» di Ciatu. Suggerita anche la produzione di un oggetto a ricordo della giornata che ogni bambino porterà a casa o scambierà con un compagno: una cartolina di pace autoprodotta.