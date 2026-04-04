La scuola media Sant’Ambrogio riconosciuta come istituto più sicuro della Lombardia

Un traguardo importante è stato raggiunto dalla scuola secondaria di primo grado Sant’Ambrogio di Parabiago, che dal 19 marzo scorso si è distinto come il primo «istituto sicuro» della Regione Lombardia.

Un riconoscimento arrivato al termine di un articolato percorso di formazione

Un riconoscimento che arriva al termine di un articolato percorso di formazione previsto dal protocollo Fidae per la protezione dei minori da abusi, bullismo e cyberbullismo. Il progetto, avviato nei mesi scorsi, ha coinvolto tutti i docenti, gli studenti e i genitori, con l’obiettivo di approfondire tematiche fondamentali come la responsabilità civile, la sicurezza negli spazi scolastici, la gestione dei rischi e la prevenzione di situazioni critiche.

I partecipanti del percorso hanno acquisito strumenti concreti per affrontare con maggiore competenza le sfide quotidiane

Grazie alla guida professionale dell’avvocato Montemarano (Componente del tavolo permanente nazionale di monitoraggio sul bullismo presso il MIM), i partecipanti hanno potuto acquisire strumenti concreti per affrontare con maggiore competenza le sfide quotidiane della vita scolastica. Non si è trattato soltanto di lezioni teoriche, ma di un percorso formativo caratterizzato da simulazioni, analisi di casi reali e momenti di confronto attivo. Questo approccio ha permesso di trasformare le conoscenze acquisite in buone pratiche operative, immediatamente applicabili nel contesto scolastico. Il risultato è una scuola più consapevole, preparata e attenta, capace di garantire un ambiente educativo ancora più sicuro e tutelato per tutti.

La soddisfazione dei vertici

Grande soddisfazione è stata espressa dalla preside Campagna, che ha sottolineato come questo percorso rappresenti un modello replicabile anche in altre realtà del territorio.