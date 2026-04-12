La scrittrice Marcela Rodríguez ricordata da Beppe Carletti dei Nomadi

La scrittrice, Marcela Rodríguez Valdivieso ricordata e commemorata da Giuseppe «Beppe» Carletti dei mitici Nomadi. Al Cinema Teatro Galleria di Legnano, la scorsa settimana, si è tenuto il concerto dei Nomadi, la band più longeva di Italia con una carriera dal 1963 ad oggi.

Un ricordo commosso

In due ore di spettacolo i Nomadi hanno percorso 63 anni di storia, con i vecchi e nuovi successi, con un teatro tutto «sold out». A questo bellissimo evento era presente Julio Araya Toro, scrittore, poeta e storico cileno di Abbiategrasso, e suoi cari amici Mario Magni, escursionista e Sara Magni, educatrice. Al termine dello spettacolo Araya e i Magni hanno incontrato Giuseppe «Beppe» Carletti per consegnarli un omaggio in ricordi della scomparsa scrittrice, poeta e storica cilena Marcela Rodríguez Valdivieso (1953-2025), e per commemorare i sei mesi dal suo decesso (4 ottobre 2025).

Carletti ha ricevuto tanto rispetto, empatia e solidarietà da parte di Araya, marito di Marcela, che gli ha donato in anteprima due libri: «Marcela Rodríguez Combattente delle Forze Ribelli Popolari Lautaro» (opera bilingue in italiano/spagnolo, pubblicata in Cile nel 2025 per «Medio Libre Anarcofeminista La Zarzamora») e «La Obrera Editorial Casera». Poi la consegna dei Cd del cantautore abbiatense Enrico De Paoli «Il Sindaco» con le canzoni «Marcela».

Come ultimo omaggio alla Rodríguez, «Beppe» Carletti ha firmato commosso il libro delle condoglianze, firma dedicata alla sua fans. Un bel momento per ricordare e commemorare questa grandissima donna che lottò contro la dittatura militare (1973-1990) e contro la pseudo democrazia cilena (1990-2025).