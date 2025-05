La Schola Cantorum protagonista nel Canton Ticino

Standing ovation per il Coro Schola Cantorum del Santuario della Madonna Addolorata di Rho protagonista del concerto svoltosi nella suggestiva cornice della chiesa Santa Croce di Vacallo, un paese di circa 300 abitanti del Canton Ticino, ma di grande interesse culturale in quanto vi hanno soggiornato anche i compositori Giacomo Puccini e Ruggero Leoncavallo.

Il concerto inserito nella rassegna ideata in occasione del restauro dell’organo della Chiesa

Il concerto è inserito nel contesto di una rassegna ideata una decina d’anni fa, in occasione del restauro dell’organo della Chiesa che ogni anno ospita realtà musicali di diverso genere, con lo scopo di far risuonare a Vacallo la magnificenza della musica organistica associata a musica corale o a altri strumenti. Il concerto si è svolto in due tempi, il primo solo musica d’organo del maestro Claudio Vegezzi (organista ufficiale del santuario di Rho), con brani di autori classici di musica per organo (Bossi, Bach, Haendel) regalando un intreccio di accordi e armonie da lasciare senza respiro per la bellezza di essi espressa.

Repertorio di brani mariani e di musiche di compositori europei per la corale diretta dal maestro Achille Nava

Nella seconda parte spazio alla Schola Cantorum, diretta dal maestro Achille Nava, con un repertorio di brani mariani e di musiche di compositori europei che hanno attraversato il 20esimo secolo. Nava ha chiuso il concerto dedicando il brano di . Mozart «Davanti alla Croce».

Il parroco don Viola: "L’armonia che si crea tra il pubblico e artisti sia espressione di quell’amore che non trova parole"

Il parroco don Salvatore Viola, nel suo intervento, ha sottolineato come l’armonia che si crea tra il pubblico e gli artisti sia espressione alta di quell’amore che non trova parole, ma che si irradia colpendo i cuori lasciando il segno. I coristi rhodensi erano accompagnati da padre Ilario Rudello