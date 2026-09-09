La Sagra di San Lorenzo al giro di boa: una corsa da record e il boom dei pizzoccheri

La manifestazione è partita venerdì sera con la Cur sagra a cui hanno partecipato circa 600 persone. Anche la corsa baby ha fatto registrare un'ottima partecipazione. Bene anche il tributo a Vasco, la musica in generale, la mongolfiera e lo sport

Giro di boa per la Sagra di San Lorenzo di Parabiago, è l’ora dei primi bilanci: una Cur sagra da record e il menù coi pizzoccheri che fa sold out. Bene anche la musica, lo sport, le arti e… la mongolfiera.

I pizzoccheri il piatto più apprezzato

Una porzione, due porzioni, tre porzioni. Fino ad arrivare ad oltre 1500, senza contare chi ha scelto l’asporto. I pizzoccheri si confermano il piatto più gradito da chi ha fatto un salto all’oratorio di frazione negli ultimi giorni. Oratorio che ospita la consueta sagra, spalmata su una decina di giorni e che coinvolge un centinaio di volontari. Novità di quest’anno è stata quella rappresentata dalla presenza, nella serata della corsa, del PizzAutobus.

La partenza sprint

La manifestazione è infatti partita venerdì sera con la Cur sagra a cui hanno partecipato circa 600 persone. Anche la corsa baby ha fatto registrare un’ottima partecipazione da parte dei più piccoli. Il fine settimana si è caratterizzato per la presenza di molte persone. E’ accaduto, in particolare, sabato sera, in occasione del concerto tributo a Vasco Rossi.

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Gli altri ingredienti

Apprezzato anche il viaggio in mongolfiera andato in scena domenica, quando sono salite a bordo quattro persone alla volta, fino alle 22 di sera. Lunedì sera è stata la volta della dimostrazione di softball maschile e femminile curata da Legnano Baseball Softball Asd e, alle 21.15, ha preso avvio la Serata Rock & Blues con i Sottosopra band. Ieri sera, invece, a farla da padrona è stato il calcio, con le partite tra i rioni. A vincere sono state le squadre blu e rossa, che si affronteranno nella finale valevole per il primo e secondo posto nella serata di lunedì. L’altra finale, quella per il terzo e quarto posto, vedrà contrapporsi la squadra bianca e quella gialla. Sempre ieri sera ad esibirsi sul palco è stata Claudia Merlo con il karaoke.

Foto di Assefocale

I prossimi appuntamenti

La mattinata odierna è stata incentrata sulla Messa per gli anziani e i malati della parrocchia. Alle 20.30 ancora il calcio, ma quello che avrà come interpreti le donne, quelle della categoria under 15 e che fanno capo alla Polisportiva Airoldi di Origgio. Alle 21.15 il mix perfetto tra pop e rock con la cover dei Jet lag. Domani sera, alle 21, ad esibirsi sarà il corpo musicale di San Lorenzo con il consueto concerto. Non mancherà quindi l’intrattenimento che vedrà protagonista Lollo e il suo dj set. Venerdì, alle 21.15, il Tributo agli 883 & Max Pezzali con la Pezzaband. Sabato 12 tornerà l’esposizione “Hobby e passioni”, mentre alle 21.15 toccherà ai Fat bottomed boys interpretare le sonorità dei Queen. Un’altra domenica che si distinguerà per una sfilza di appuntamenti sarà quella del 13 settembre con la messa che sarà tenuta dal prevosto don Maurilio Frigerio, in occasione del 45esimo anniversario di sacerdozio di quest’ultimo, lo spettacolo «Favolandia» con la partecipazione delle K-pop, il gonfiabile dedicato al compianto volontario della sagra Giacinto Moroni, quindi i laboratori creativi e Cappuccetto rosso e i fuochi d’artificio. Previsti infine i festeggiamenti per i 25 anni di sacerdozio di don Mauro Santoro.