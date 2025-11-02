La ricetta di Martina Rabbolini nel nuoto: “Ritmo sostenuto e poche scivolate”

Gli obiettivi per il futuro

«Secondo me sì, c’è ancora margine», ammette, svelando che l’obiettivo per il futuro è già fissato, anche se top secret. Ciò che colpisce di più, parlando con Martina, è la sua maturità. La bambina che sognava le Paralimpiadi è diventata una donna e una professionista affermata, che ha imparato a gestire pressioni e delusioni. «Possono esserci dei momenti no», racconta. «Bisogna prenderli, analizzarli, piangere anche a volte, ma non farsi buttar giù. Sono quelli che ci fanno crescere di più».

Una “nuova” leggerezza per Martina

Oggi si diverte di più, affronta le gare con una leggerezza diversa. La sua gara preferita?

«In questo momento la finale dei 100 rana di Singapore», risponde superando persino i ricordi delle medaglie mondiali. «Forse perché sono più grande, forse perché ho una mentalità diversa, affronto le cose in maniera più leggera». È la stessa determinazione che mette nel suo lavoro, spinta da una profonda convinzione: «Credo fermamente che una corretta alimentazione sia alla base del benessere psicofisico di ogni individuo».

Il post-successo e lo sguardo ai prossimi appuntamenti

Dopo i trionfi mondiali, il rientro è stato dedicato al recupero e al lavoro. Martina ha deciso di saltare gli imminenti campionati italiani di Fabriano per concentrarsi sulla preparazione e smaltire il carico arretrato nel suo studio. «Ho finito troppo tardi la stagione», spiega. Il suo rientro ufficiale alle competizioni è previsto per metà dicembre a Brescia, prima di tuffarsi nella nuova stagione 2026 che culminerà con gli Europei di luglio. Ma con il pensiero che va già all’appuntamento Los Angeles 2028, che sarebbe la sua quarta Paralimpiade.