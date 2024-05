La rete dei volontari di Protezione Civile del Parco del Ticino si allarga

Presentato il nuovo distaccamento del Corpo Volontari di Protezione Civile del Parco del Ticino a Cuggiono, nell’ambito della giornata dei distaccamenti aperti, andata in scena domenica 19 maggio.

Protezione Civile del Parco del Ticino: un distaccamento anche a Cuggiono

E’ stato sottoscritto un accordo operativo fra il Comune di Cuggiono e il Parco del Ticino e il distaccamento si trova in un locale al primo piano di Palazzo Kuster in via Roma, mentre i due mezzi in dotazione (un Land Rover 139 e una Panda 4x4) sono ricoverati sotto la tettoia presente nel cortile della ex scuola elementare di via Cavour.

Spiega il sindaco Giovanni Cucchetti:

"Scopo di questo accordo è dotare il nostro comune di una efficiente protezione civile ed entrare in un corpo già organizzato e addestrato alla gestione delle calamità, con diversi mezzi in dotazione, ci è sembrata un’ottima opportunità. Siamo molto soddisfatti di avere una sede operativa dotata di mezzi, cerchiamo ora volontari che abbiano voglia di entrare in questa grande famiglia".

Chiunque sia interessato a entrare nel Corpo Volontari del Parco Ticino può contattare lo 0331.662943-45, oppure inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica volontariato@parcoticino.it.

Cuggiono è il tredicesimo distaccamento entrato a far parte della rete dei volontari di Protezione Civile del Parco del Ticino.

Una rete organizzata che conta 300 volontari, di cui 100 guardie ecologiche

Il direttore del Parco del Ticino Claudio De Paola spiega:

"Abbiamo un totale di 300 volontari tutti abilitati in antincendio boschivo e protezione civile, di cui 100 guardie ecologiche volontarie. Dal 2002 il Corpo Volontari è inserito nella colonna mobile di Protezione Civile della Regione Lombardia. Diamo il benvenuto al distaccamento di Cuggiono in questa rete organizzata dove i nuovi volontari seguiranno un sistema di formazione unificato".

Il "grazie" del presidente nella giornata dei distaccamenti aperti

Nella giornata dei distaccamenti aperti, andata in scena domenica 19 maggio, la presidente del Parco Cristina Chiappa ha ringraziato i volontari per la disponibilità e professionalità.