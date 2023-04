«La raccolta di abiti usati non è autorizzata dall'amministrazione comuale»

«Attenzione a chi suona il campanello delle vostre case, l’amministrazione comunale di Pogliano Milanese non ha autorizzato nessuna raccolta di abiti usati direttamente a domicilio».

Questo l’appello lanciato in queste ore dal primo cittadino poglianese Carmine Lavanga dopo che nei giorni scorsi sono stati distribuiti nelle cassette delle poste del paese avvisi di servizi domiciliari di raccolta abiti usati.

«I volantini in questione sono spesso anonimi, il fatto che non sia indicato chiaramente chi promuove queste iniziative e a chi vengono destinati gli abiti dismessi dovrebbe insospettire i cittadini che sono, pertanto, invitati a non conferire alcun tipo di materiale e a segnalare alle pubbliche autorità i riferimenti di personale e mezzi impegnati in questo servizio per verificare se la raccolta è autorizzata e per l’adozione degli opportuni provvedimenti" afferma il primo cittadino poglianese.