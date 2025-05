La Provaccia è biancoazzurra

Voglia e Zorro regalano alla contrada Sant'Erasmo di Legnano la sua quinta Provaccia: il 40esimo Memorial Favaro è biancoazzurro.

La corsa a pelo, gustoso antipasto del Palio di Legnano, si è disputato nella serata di ieri, venerdì 23 maggio, in uno Stadio Mari gremito di pubblico, dove hanno fatto il loro debutto le nuove scenografie volute dalla Fondazione Palio.

La prima batteria

Nella prima batteria si sono affrontati Silvano Mulas (detto Voglia), con la giubba di Sant’Erasmo; Alessandro Cersosimo, portacolori di San Domenico; Gabriele Puligheddu, che correva per San Bernardino; Antonio Mula, che difendeva i colori di Sant'Ambrogio. È apparso subito evidente che Mulas era in formissima, e così il suo cavallo Zorro: si sono piazzati primi, assicurandosi un posto in finale, seguiti da Cersosimo. Sono passati quindi Sant'Erasmo e San Domenico.

La seconda batteria

La seconda batteria ha visto al canapo Giovanni Puddu per San Martino, Nicolò Farnetani per San Magno, Michel Putzu per Legnarello e Alessio Giannetti per La Flora. In finale vanno Puddu e Giannetti, autore di un'emozionante rimonta nell'ultimo giro della pista. Ad affrontare Sant'Erasmo e San Domenico per aggiudicarsi la Provaccia sono quindi San Martino e La Flora.

La finale

La finale vede Sant’Erasmo partire in testa seguita da San Martino, che cerca di rimontare senza successo. Più staccati San Domenico (che tenta più volte il sorpasso ma si deve accontentare del terzo posto) e La Flora, rimasta quarta per tutta la corsa. Il Memorial Favari è quindi biancoazzurro e sul campo dilaga la gioia del popolo di Sant'Erasmo.

Il Palio

Ora tutto gli occhi sono puntati al Palio: l'appuntamento è sempre allo Stadio Mari, alle 15.30 di domani, domenica 25 maggio.