I controlli sono proseguiti nelle adiacenti zone boschive per valutare potenziali rischi di incendio

Ieri mattina, 12 agosto 2026, i Volontari della Protezione Civile di Vanzaghello sono stati impegnati per la messa in sicurezza di una porzione di strada su via Madonna della Neve, intervento finalizzato alla sicurezza di pedoni e ciclisti.

La Protezione civile mette in sicurezza via Madonna della Neve

I controlli sono proseguiti nelle adiacenti zone boschive per valutare potenziali rischi di incendio (servizi nel territorio Vanzaghellese che andranno avanti anche nei prossimi giorni e saranno potenziati).

“Come Amministrazione comunale desideriamo ringraziare tutti i Volontari che vigilano per il bene e la sicurezza di tutta la Comunità” ha fatto sapere il sindaco Arconte Gatti.