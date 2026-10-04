La Proloco di Robecco ha donato 2500 euro all’Hospice

Una bella serata di solidarietà, martedì 29 settembre 2026, in sala consiliare a Robecco Sul Naviglio. La Proloco di Robecco ha consegnato ad Hospice Abbiategrasso il ricavato del Concerto di musica classica del 17 giugno scorso nella Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista, con il Coro Filarmonico G.B. Pergolesi insieme agli Artisti del Coro del Teatro alla Scala di Milano, diretti dal Maestro Gianmario Cavallaro, con la pianista Greta Raciti. Alla struttura di via dei Mille sono stati donati 2.500 euro.
Un gesto sensibile
«Si ringraziano tutti i sostenitori e i partecipanti per la sensibilità, il senso civico, la solidarietà dimostrata. Un sentito ringraziamento anche all’Amministrazione Comunale, a don Simone e a tutti i volontari di Proloco. Si ringrazia Hospice di Abbiategrasso per il lavoro costante di sostegno e aiuto in un momento così difficile, delicato e importante nella vita delle persone» ha affermato la Proloco presente con il presidente Roberto Bighiani e tutti i consiglieri . Per il Comune di Robecco erano presenti il sindaco Fortunata Barni e il vicesindaco Giovanni Noè.
A ritirare la donazione per Hospice, centro per le cure palliative punto di riferimento del territorio da oltre trent’anni, c’erano Corrado Dell’Acqua presidente dell’Associazione Amici dell’Hospice di Abbiategrasso e Luca Crepaldi responsabile della comunicazione.
“La Proloco di Robecco destina 2.500 euro all’Hospice di Abbiategrasso frutto del concerto di musica classica e sacra realizzato lo scorso 17 giugno. Ringraziamo tutti i volontari della Proloco per questo prezioso contributo e la sindaca Fortunata Barni per le belle parole riservate agli operatori dell’Hospice di Abbiategrasso durante la cerimonia di consegna” sottolineano dalla struttura di via dei Mille di Abbiategrasso.