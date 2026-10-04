La Proloco di Robecco ha donato 2500 euro all’Hospice

Una bella serata di solidarietà, martedì 29 settembre 2026, in sala consiliare a Robecco Sul Naviglio. La Proloco di Robecco ha consegnato ad Hospice Abbiategrasso il ricavato del Concerto di musica classica del 17 giugno scorso nella Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista, con il Coro Filarmonico G.B. Pergolesi insieme agli Artisti del Coro del Teatro alla Scala di Milano, diretti dal Maestro Gianmario Cavallaro, con la pianista Greta Raciti. Alla struttura di via dei Mille sono stati donati 2.500 euro.

«Si ringraziano tutti i sostenitori e i partecipanti per la sensibilità, il senso civico, la solidarietà dimostrata. Un sentito ringraziamento anche all’Amministrazione Comunale, a don Simone e a tutti i volontari di Proloco. Si ringrazia Hospice di Abbiategrasso per il lavoro costante di sostegno e aiuto in un momento così difficile, delicato e importante nella vita delle persone» ha affermato la Proloco presente con il presidente Roberto Bighiani e tutti i consiglieri . Per il Comune di Robecco erano presenti il sindaco Fortunata Barni e il vicesindaco Giovanni Noè.