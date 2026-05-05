Ha riscosso grande successo il laboratorio di acquerello dedicato alla primavera organizzato al Centro Diurno Disabili “Il Passero” di Magenta.

La primavera sboccia al Cdd “Il Passero” con un laboratorio di acquerello

Nei giorni scorsi infatti la struttura ha organizzato questa iniziativa, tenuta dalla volontaria Barbara Durè, offrendo così ai propri utenti un’esperienza creativa coinvolgente e significativa.

Gli ospiti del centro hanno partecipato con grande entusiasmo e coinvolgimento, vivendo un’esperienza creativa, intensa e condivisa.

Con il prezioso supporto delle operatrici e del personale educativo, ciascun partecipante ha dipinto secondo le proprie capacità e sensibilità, splendide farfalle primaverili, simbolo di rinascita e leggerezza.

Il resoconto

“Un sentito ringraziamento va al “CDD Il Passero” per aver promosso e organizzato il laboratorio d’Acquerello, riconoscendo il valore dell’arte come strumento di benessere emotivo e psicologico – ha sottolineato la volontaria – Desidero inoltre sottolineare l’attenzione, la cura e l’amore dimostrati quotidianamente da tutto il personale del centro, dalle OSS alle educatrici, sempre attente alle esigenze degli ospiti e capaci di creare un ambiente accogliente e stimolante. Un’esperienza che mi ha arricchita profondamente e che custodirò come testimonianza della forza gentile dell’arte, e in particolare dell’Acquerello”.