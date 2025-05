La primaria di via Deledda viene intitolata a Fernanda Wittgens

La scuola primaria di via Deledda viene intitolata a Fernanda Wittgens. La cerimonia di intitolazione si terrà oggi, venerdì, alle 16.30 di fronte alla scuola primaria di via Deledda 2 alla presenza del dirigente scolastico Igor Alessandro Baldan , del Sindaco Andrea Orlandi, del vicesindaco Maria Rita Vergani , dell'assessore alla Scuola Paolo Bianchi, dell'assessore ai Lavori pubblici edifici Emiliana Brognoli , del presidente del Consiglio comunale Calogero Mancarella. Insegnante, funzionaria, critica d'arte e storica dell'arte, annoverata tra i Giusti delle Nazioni per il suo aiuto agli ebrei perseguitati. Prima donna a dirigere la Pinacoteca di Brera a Milano. Fernanda Wittgens si è sempre distinta per il suo impegno professionale e civile.

Fernanda Wittgens nacque nel 1903 a Milano: il padre, Adolfo Wittgens, era professore di lettere al Liceo Parini di Milano, fu lui a infondere nella bambina l'amore per l'arte, portandola a visitare musei ogni domenica. A 22 anni Fernanda si laureò in storia dell'arte con una tesi sui libri d'arte dei pittori italiani dell'Ottocento. Divenne poi assistente del direttore dell'Accademia di Brera, Ettore Modigliani. Lui, nel 1935, venne allontanato dall'amministrazione delle Belle Arti con l'accusa di antifascismo, lei proseguì il suo lavoro, tenendolo costantemente aggiornato e divenne direttrice di Brera nel 1940. Aiutò famigliari, amici ed ebrei a espatriare in altri Paesi per scappare dalla persecuzione nazista.

A Wittgens si sviluppa anche l'intuizione della possibilità di salvare il Cenacolo di Leonardo attraverso un restauro attuato di fatto molti anni dopo. Si impegnò anche per far acquistare dal Comune di Milano la Pietà di Michelangelo Buonarroti, promuovendo una raccolta fondi popolare. Morì l'11 luglio 1957. Dal 2014 è annoverata tra i Giusti delle Nazioni per il suo aiuto agli ebrei perseguitati.