La popolazione cresce, i matrimoni in chiesa crollano

I residenti a Inveruno sono sempre di più.

La popolazione di Inveruno continua ad aumentare: + 85 rispetto al 2025

Continua il trend di crescita registrato negli ultimi anni. Al 31 dicembre 2025 il numero dei residenti è 8.590 (donne 4.364, maschi 4.226), con un aumento di 85 persone rispetto all’anno precedente, infatti al 31 dicembre 2024 la popolazione residente era di 8.505 unità (4.330 donne e 4.175 maschi).

Le persone che si trasferiscono in paese sono di più di quelle che se ne vanno

Questo aumento è dettato dalle persone che hanno scelto di venire a vivere a Inveruno, che sono nettamente superiori a coloro che hanno deciso di andarsene. Gli immigrati sono 412 (203 di sesso femminile e 209 quelli di sesso maschile) contro 265 emigrati (129 femmine e 136 maschi), con un saldo positivo di 147 persone. Purtroppo i decessi sono stati di gran lunga superiori alle nascite, ben 62 morti in più dei nati; se sottraiamo ai cittadini che hanno scelto di vivere in paese questo numero si ottiene l’incremento di 85 persone residenti in più rispetto al 2024. In totale nel 2025 sono nati 58 bambini (30 i fiocchi rosa, 28 quelli azzurri) mentre i decessi sono stati 120 (70 donne e 50 uomini).

Un “sì” alla settimana, ma quelli in chiesa sono stati solo tre in tutto l’anno

Le famiglie residenti sono 3.827 e i matrimoni civili superano di gran lunga quelli religiosi: i primi sono stati 52 contro i tre celebrati in chiesa. La fascia di popolazione più numerosa per età, 691 persone, è quella compresa fra i 60 e i 64 anni; i ragazzi da 5 a 19 anni sono 714; gli ultranovantenni 119. La comunità straniera più numerosa è quella ucraina.