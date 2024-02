È stato pizzicato dalla Polizia Locale di Robecco sul Naviglio a lavorare senza essere in possesso dell'autorizzazione provinciale e dunque ha ricevuto una sanzione

La Polizia Locale sorprende un istruttore di guida abusivo

Nuovo intervento dei ghisa robecchesi che nella mattinata di oggi, mercoledì 14 febbraio, durante un pattugliamento di servizio hanno sottoposto ad un controllo un'automobile appartenente ad un'autoscuola di Magenta intenta durante una lezione pratica con un'allieva di 20 anni.

Gli accertamenti e la sanzione

Nel corso degli accertamenti da parte degli uomini guidati dal comandante Gianluca Salice per verificare la correttezza dei requisiti dell'istruttore, è emerso che quest'ultimo non era in possesso della prescritta autorizzazione che abilita all'esercizio della professione.

L'istruttore abusivo è stato dunque immediatamente sanzionato dalla Polizia Locale ai sensi dell'articolo 123 del Codice della strada e sarà notiziata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia per l’esercizio abusivo della professione. I controlli della Polizia locale continueranno per garantire la sicurezza degli allievi.