La politica lainatese piange Aldo Tropea

LUTTO

Una persona estremamente colta, ricco d’interessi, stimolante, di grande apertura mentale, si è spento a 79 anni

Il mondo della politica lainatese in lutto per la scomparsa di Aldo Tropea avvenuta nella mattinata di ieri, lunedì 28 luglio. Aldo, 79 anni, ha lasciato la comunità lainatese dopo aver lottato con tutte le sue forze contro una lunga malattia.

"Un grande amico, ricordiamo le sue battaglie in ambito culturale, sociale e politico"

Così lo ricordano i compagni e gli amici del Partito democratico e di Lainate Civica: «Un amico e compagno di sempre, ci hai lasciato dopo tanto dolore e sofferenza. Ricorderemo sempre le conversazioni, le riflessioni, i tanti momenti condivisi con te e Ombretta, le vostre battaglie in ambito culturale, sociale e politico.»

Originario di un paesino della Sicilia è venuto a Milano per studiare e ha incontrato l'amore della sua vita

Classe 1946, originario di Montebianco, un paesino siciliano. Viene a Milano per studiare filosofia presso l’Universita’ Cattolica del Sacro cuore. Qui incontra l’amore della sua vita: Ombretta degli Incerti. Una persona di grande spessore, un grande senso del dovere, insegnante e Preside per diversi anni, a Lainate ha ricoperto la carica di vice Sindaca. Due figlie Lisa e Chiara. Una famiglia molto unita.

Preside in una scuola di Cesano Maderno ha contribuito alle attività del gruppo scuola del Pd Lombardia

Aldo Tropea, Preside in una scuola di Cesano Maderno, due mandati come Presidente dell’Andis Associazione nazionale dei dirigenti scolastici, da lui molto amata. Ha ricoperto la carica di Preside in diverse scuole, è stato Responsabile della Rete Alternanza scuola-lavoro: un progetto al quale teneva particolarmente credendo nell’integrazione e nel rispetto fra esigenze lavorative e studentesche. Attivo politicamente, ha partecipato attivamente al gruppo scuola del Pd Milano e ha contribuito alle attività del gruppo scuola del Pd Lombardia. Negli ultimi anni, si è dedicato molto nella sezione di Lainate con competenza, capacità e impegno. Una persona estremamente colta, ricco d’interessi, stimolante, di grande apertura mentale. Si è spento un faro.