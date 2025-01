La piscina verso il ripristino: riaprirà entro febbraio

Buone nuove per la piscina comunale di Busto Garolfo, che, stando a quanto comunicato nei giorni scorsi dal gestore Lombardia nuoto, potrebbe riaprire in tempi brevi.

Le operazioni di manutenzione straordinaria messe in atto sull’edificio, che è chiuso al pubblico da inizio novembre per via dell’ammaloramento di una trave della struttura di copertura della vasca grande, stanno dando i risultati sperati. Una ditta specializzata è alle prese con il consolidamento strutturale provvisorio

Durante i mesi estivi, poi, senza interferire né con le attività della vasca esterna né con l’avvio della stagione 2025/26 nella piscina interna, si provvederà alle opere straordinarie definitive di sostituzione della copertura.

"In questo periodo di fermo forzato, inoltre, abbiamo ultimato la realizzazione di una nuova palestra per offrire una più ampia gamma di attività tecniche e formative. L’attenzione, la cura meticolosa dell’impianto e la prioritaria tutela della sicurezza di tutti i frequentatori della piscina sono aspetti fondamentali sia per noi che per l’Amministrazione e l’obiettivo di entrambi è quello di realizzare il prima possibile tutti i lavori necessari per rimettere a nuovo l'edificio. Ringraziamo l’Amministrazione comunale per il supporto costante, i nostri collaboratori (sia quelli che stanno lavorando attivamente, sia quelli in attesa di riprendere) e soprattutto tutti i nostri utenti, che hanno atteso con fiducia e comprensione le nostre comunicazioni di aggiornamento. Non vediamo l'ora di riprendere a pieno regime le attività e di festeggiare insieme i 25 anni di gestione, sebbene con qualche mese di ritardo".