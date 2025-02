La piscina comunale riaprirà il 17 febbraio

Finalmente la piscina comunale di Busto Garolfo riapre. Lunedì 17 febbraio: è questo il giorno da segnare col circolino rosso sul calendario.

Piscina comunale di Busto Garolfo: finalmente si torna in vasca

La notizia è stata data nella serata di ieri, venerdì 31 gennaio, durante il Gran Galà dello sport, al termine del quale Lombardia Nuoto, la società che gestisce l'impianto natatorio, ha diffuso un comunicato stampa. Nella nota si legge:

"Dopo una lunga attesa, con piacere ed emozione comunichiamo che lunedì 17 febbraio la piscina comunale di Busto Garolfo riaprirà al pubblico con tutte le attività. Vogliamo ringraziare l’Amministrazione comunale che, con il grande impegno del sindaco Giovanni Rigiroli e di tutta la struttura, ha permesso di arrivare alla riapertura in tempi rapidi (per noi sono stati interminabili). Grazie alla squadra di professionisti tra tecnici e ingegneri, che hanno fatto il possibile. Grazie al nostro staff della manutenzione, di cui siamo orgogliosi".

L'impianto era stato chiuso a novembre per problemi alla copertura

La piscina di via Busto Arsizio era stata chiusa a novembre per ragioni di sicurezza a seguito del riscontro di un’anomalia in una delle travi in legno lamellare che sostengono la copertura dell’impianto.

"L'attività riprenderà in assoluta sicurezza, pur con qualche disagio"

Lombardia Nuoto prosegue:

"Sarà una ripartenza impegnativa, non vedevamo l'ora anche per il nostro staff che in questi mesi si è dovuto fermare e impegnare in altro modo o in altre strutture. L’attività riprenderà in assoluta sicurezza: per qualche mese avremo piccolissimi disagi relativi alla presenza dei sostegni di sicurezza per le travi, pur garantendo elevati standard di stabilità e sicurezza, saranno rimossi per dare modo nei mesi estivi di eseguire gli interventi definitivi di sistemazione e sostituzione della copertura. Dopo l’estate, da settembre, ripartiremo con una struttura nuova e più efficiente".

Da lunedì 3 febbraio Lombardia Nuoto contatterà tutti gli iscritti

Da lunedì 3 febbraio lo staff si occuperà di contattare telefonicamente tutti gli iscritti. Da lunedì 10 febbraio la segreteria - che risponde allo 0331.565988 e a bustogarolfo@lombardianuoto.it - sarà a disposizione per rispondere direttamente a tutte le richieste (l'orario sarà condiviso a breve sui canali social e tramite email). Da lunedì 10 a domenica 16 febbraio, la segreteria sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, il sabato dalle 9 alle 17 e la domenica dalle 9 alle 13.