La pioggia non ferma la camminata solidale

Con il sole sarebbe stato sicuramente meglio, ma la pioggia non ha fermato 6000 passi di salute, la camminata solidale promossa dalla sezione legnanese di Alomar odv (Associazione lombarda malati reumatici).

La camminata solidale non si fatta fermare dal maltempo

L’iniziativa, inizialmente organizzata per domenica 9 ottobre e rimandata a causa del maltempo, è in corso questa mattina, sabato 22 ottobre 2022, nel Parco Alto Milanese. Dopo il ritrovo e l'apertura delle iscrizioni alle 9 all’entrata del Pam alla fine di via della Pace a Legnano, poco dopo le 9.20 è iniziato il riscaldamento, dopodiché i partecipanti si sono messi in cammino lungo un percorso di circa quattro chilometri. Al rientro, alle 11.30, alla postazione di Alomar all’entrata del Parco, saranno estratti i numeri vincenti della sottoscrizione a premi tra i partecipanti alla camminata. Il ricavato, a offerta libera, sarà devoluto alla sezione di Legnano di Alomar, per promuovere progetti di sostegno sul territorio a favore di chi soffre di una patologia reumatica.