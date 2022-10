6000 passi di salute per promuovere stili di vita sani

Torna la camminata 6000 passi di salute, promossa dalla sezione cittadina di Alomar odv (Associazione lombarda malati reumatici).

6000 passi di salute nel verde del Parco Alto Milanese

L’iniziativa, inizialmente organizzata per domenica 9 ottobre e rimandata a causa del maltempo, si terrà domani, sabato, 22 ottobre 2022 con ritrovo e iscrizioni alle 9 all’entrata del Parco Alto Milanese alla fine di via della Pace a Legnano. Alle 9.20 è previsto l’inizio del riscaldamento e alle 9.30 i partecipanti si metteranno in cammino lungo un percorso di circa quattro chilometri che si snoda interamente all’interno del Parco. Al rientro, alle 11.30, nella postazione di Alomar all’entrata del Parco, saranno estratti i numeri vincenti della sottoscrizione a premi tra i partecipanti alla camminata.

Il ricavato, a offerta libera, sarà devoluto alla sezione di Legnano di Alomar, per promuovere progetti di sostegno sul territorio a favore di chi soffre di una patologia reumatica.

Voce ai giovani alle prese con patologie reumatiche

Si è svolta regolarmente invece la conferenza "Vivere la vita con una patologia reumatica", andata in scena domenica mattina 9 ottobre al Centro Pertini di via dei Salici, e che ha presentato la testimonianza di giovani che hanno avuto interessanti esperienze, anche sportive, nonostante le difficoltà della patologia. La giornata si è aperta con i saluti di Maria Grazia Pisu, presidente di Alomar odv, e di Giovanna Raimondi, responsabile della sezione legnanese dell’associazione, e ha visto la partecipazione della dottoressa Gabriella Monolo, direttore socio sanitario dell’Asst Ovest Milanese, e della dottoressa Paola Faggioli, responsabile della Medicina interna e Reumatologia, che ha portato anche i saluti del professor Antonino Mazzone, direttore del Dipartimento Area medica, Cronicità e Continuità assistenziale. Presente anche il vicesindaco di Legnano Anna Pavan.

L'importanza di fare movimento in compagnia

Oltre a dar voce agli "Asteroidi", il gruppo giovani di Alomar odv, nel corso della mattinata è stato fatto il punto anche sull’aspetto psicologico delle persone che vivono con una patologia reumatologica, esplorando anche le prospettive clinico-reumatologiche e istituzionali. Alberto Colombo, istruttore di Nordic walking e formatore generale e di disciplina, nonché vicepresidente dell’associazione sportiva dilettantistica WalkinGo, ha illustrato i benefici del Nordic walking; mentre il rappresentante dei Gruppi di cammino di Legnano centro ha presentato i Gruppi, un’occasione preziosa per svolgere con continuità attività fisica all’aperto e soprattutto in compagnia. La socializzazione infatti aiuta i malati reumatologici a condividere la propria realtà con altre persone e a non cadere nel rischio dell’isolamento.