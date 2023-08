La piccola Leah nata sul marciapiede, il papà: "E' la star di Legnano"

La piccola Leah era nata sul marciapiede fuori di casa a Legnano.

Leah e la sua nascita sul marciapiede

"Leah è la star di Legnano".

A parlare è Allan Steve Galarza Lopez, papà della bimba venuta alla luce sabato scorso sul marciapiede fuori dalla loro casa in città. Stava aspettando, con la moglie Genesis, l'ambulanza della Croce bianca di Legnano in via Bissolati quando la piccola ha avuto fretta di venire al mondo.

"La notte siamo stati in ospedale ma ci hanno rimandato a casa - racconta il papà - Erano le 9 quando mia moglie è arrivata da me dicendomi: 'Sento qualcosa, vedo i capelli della bimba' - Io ho iniziato a chiamare tutti. Prima, alle 9.09, il 112, che mi ha passato il 118. La bimba è nata alle 9.20: sono stati 10 minuti di grandissima emozione, qualcosa che non dimenticheremo mai".

Momenti di coraggio e di gioia