La parrocchia fa i conti: raccolto mezzo milione in offerte

La parrocchia di Magnago ha fatto il rendiconto: mezzo milione in offerte. "Un anno di impegno, fede e concreta solidarietà".

Il bilancio del Cenacolo

Un anno di impegno, fede e concreta solidarietà. La Comunità Pastorale «Il Cenacolo», che abbraccia le parrocchie San Michele Arcangelo di Magnago e San Bartolomeo di Bienate, ha pubblicato il rendiconto economico per l'anno 2024, offrendo ai fedeli uno sguardo trasparente sulla gestione delle risorse e sugli importanti progetti realizzati e in cantiere. Un bilancio che, nel complesso, testimonia la generosità della comunità, con offerte totali che hanno sfiorato il mezzo milione di euro, attestandosi a 496.982,43.

La parrocchia ha confermato la sua centralità

La parrocchia di Magnago, San Michele Arcangelo, ha dimostrato ancora una volta la sua centralità nella vita comunitaria, raccogliendo un sostegno economico significativo.

Le offerte ordinarie hanno raggiunto la cospicua cifra di 343.797,23 euro, a cui si sono sommati 7.588 euro da iniziative straordinarie e 773 euro specificamente destinati alla carità, per un totale di entrate di 352.158,23 euro. Queste risorse sono state investite con attenzione: 280.400,94 euro per la gestione ordinaria, 102.306,43 euro per lavori straordinari di rilievo, tra cui spiccano il rifacimento della palestra dell'oratorio e l'installazione di un moderno sistema di videosorveglianza in chiesa, e 2.095,39 euro devoluti in erogazioni caritative. Per il 2025, San Michele guarda già avanti con la pianificazione della ristrutturazione della facciata della chiesa.

Anche Bienate ha visto rinvigorirsi il legame coi parrocchiani

Nonostante le dimensioni più contenute, la parrocchia San Bartolomeo di Bienate ha mostrato una notevole vivacità e un forte legame con i suoi parrocchiani. Le offerte ordinarie hanno totalizzato 66.645,16 euro, ma è il dato delle offerte straordinarie a colpire, con ben 67.598,84 euro raccolti.

A queste si aggiungono 10.580,20 euro per iniziative caritative, portando il totale delle entrate a 144.824,20 euro. Le uscite hanno coperto un importante investimento di quasi 90mila euro per lavori straordinari, come la ristrutturazione della sacrestia di Bienate e l'adeguamento degli impianti di sicurezza della scuola dell'infanzia. Il prossimo grande intervento previsto per il 2025 riguarderà i nuovi impianti elettrici.