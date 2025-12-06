La panchina rossa sotto il Comune presa di mira dai vandali

"È un gesto che offende tutta la comunità. Non è un problema di pulizia. È un problema di inciviltà".

L’area intorno alla panchina rossa dedicata alle donne vittime di violenza è stata nuovamente trovata sporca di mozziconi, bottiglie e rifiuti abbandonati a terra. A segnalare quanto accaduto è il sindaco Laura Bonfadini.

“Sporcare una panchina rossa è un’offesa a tutta la comunità”

La sindaca Laura Bonfadini interviene sulla sua pagina Facebook: «È un simbolo che dovrebbe richiamare rispetto, non essere circondato da rifiuti. Non è un problema di pulizia, è un problema di inciviltà. Sporcare uno spazio pubblico è grave, ma sporcare un simbolo dedicato al rispetto e alla memoria delle donne è ancora peggio. È un gesto che offende tutta la comunità».

La responsabilità di tutti

«Il Comune continuerà a fare la sua parte, ma serve che ognuno faccia la propria», conclude Bonfadini, invitando i cittadini a rispettare gli spazi pubblici e il significato della panchina rossa.