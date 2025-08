La palestra si è rifatta il look: tutto pronto in vista di settembre

TERMINATI I CANTIERI

A Casorezzo l’opera ha visto la luce negli ultimi giorni e i fruitori della palestra ne potranno notare gli effetti già dai primi giorni in cui tornerà a suonare la campanella

Una nuova superficie per la palestre del plesso unico casorezzese

Una superficie completamente riqualificata. Alla vista di quest’ultima gli studenti che rientreranno tra i banchi nel mese di settembre non rimarranno indifferenti. La palestra che frequentano il plesso unico ubicato in paese, è stata oggetto dei recenti cantieri che hanno riguardato proprio il controsoffitto. L’opera ha visto la luce questa settimana e pertanto i fruitori della palestra ne potranno notare gli effetti già dai primi giorni in cui tornerà a suonare la campanella.

Il commento del sindaco

La notizia è arrivata per bocca del sindaco Rosella Giola, che ha fatto il punto sulle novità:

«Sono stati completati in questi i giorni i lavori riguardanti il contro-soffitto della palestra utilizzata dagli allievi di elementari e medie a Casorezzo».

Nel progetto di riqualificazione, ha continuato il primo cittadino, «abbiamo previsto le verniciature ma anche la sostituzione delle luci di emergenza».

Un restyling atteso da tempo

Il restyling era stato inserito in cima alle priorità delle precedenti amministrazioni, ora è stata data finalmente una risposta concreta. Qualche intervento era stato realizzato, ma mancava all'appello l’ultimo tassello. Altra caratteristica della nuova struttura superficiale, ha fatto notare in conclusione Giola, ha a che fare con "la capacità di isolare a livello termico ma anche acustico l’impianto nel suo complesso".