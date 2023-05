La pace spiegata coi disegni degli studenti: successo per l'evento targato Lions

Nei giorni scorsi è andato in scena uno spettacolo veramente importante che si ripete ormai da trentacinque anni e che ha visto i Lions premiare i ragazzi che hanno partecipato al concorso "Un Poster per la Pace".

A Legnano la presentazione dei risultati del progetto

La sede scelta dal Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini quest'anno è molto prestigiosa e posta nel centro di Legnano in piazza Gianfranco Ferrè presso gli uffici di Banca Generali: un ringraziamento iniziale al socio Lions Guido Stancanelli ed al suo principale collaboratore socio Lions Giacomo Bergamaschi, ambi presenti per predisporre la magnifica terrazza che ha ospitato l'evento.

La pace il tema scelto, la compassione invece il focus principale

Il concorso "Un Poster per la Pace” è stato ideato per sensibilizzare i giovani sui temi della Pace, dell’amicizia tra i popoli e della comprensione internazionale. Il tema di quest’anno era incentrato sulla Compassione, un’emozione che i giovani sono spesso in grado di esprimere più apertamente rispetto agli adulti.

L'origine dell'iniziativa

Dal 1988 i Lions bandiscono ogni anno in tutto il mondo questo concorso di disegno dedicato ai bambini dagli 11 ai 13 anni che vede mediamente oltre 600.000 partecipanti e in Italia sono stati quasi 150.000 i ragazzi che, quest'anno, si sono cimentati nell’interpretazione di un tema particolarmente sentito ed attuale, esprimendo con disegni la loro idea di un futuro di Pace che possa essere realizzato grazie ad una leadership compassionevole.

Analizzando i lavori i Lions hanno compreso che i giovani hanno lanciato, con le loro piccole opere d’arte, messaggi di eccezionale potenza, un invito al cambiamento, all’accettazione del “diverso” ed alla condivisione, che li qualifica come la nostra parte migliore, quella che deve rappresentare davvero il nostro futuro. Nonostante non sia facile i messaggi hanno avuto un forte impatto perchè hanno trasferito su un pezzo di carta, senza l’uso delle parole, concetti di una profondità che stupisce, inorgoglisce e commuove noi adulti.

Il sogno è il tema futuro, la premiazione condotta da Pravettoni

Alla presenza dei Soci Lions, degli alunni con i genitori e degli insegnanti nonché dei Dirigenti scolastici si è comunicato il nuovo tema del concorso Un Poster per la Pace 2023-24 che è "Osate Sognare".

La premiazione è stata condotta direttamente dal Presidente del LC Parabiago Giuseppe Maggiolini Ambrogina Pravettoni che ha salutato e ringraziato "di cuore i Dirigenti scolastici, i Professori e ovviamente gli alunni che da sempre si spendono affinché il messaggio di pace sia vissuto e trasmesso. Trasporre in arte il valore della parola "pace" significa dare ai ragazzi la possibilità di liberare la propria creatività ed è meraviglioso vedere come, attraverso differenti tecniche di disegno, ognuno di loro, mostri la propria visione del mondo e del futuro che vorrebbero realizzato".

Le singole premiazioni

Per l'Istituto Manzoni di Parabiago è stata premiata Giulia Clementini accompagnata oltre che dai genitori anche dal Dirigente scolastico prof Antonina Mirabile e dai docenti Prof Maria Carmela Furci, Francesca Ferrao e Laura Carabelli mentre per l'istituto Giovanni XXIII di Villa Cortese è stata premiata Ilaria Musazzi accompagnata sempre dai genitori e dalla Prof.ssa Anna Dell'Olio anche in rappresentanza del Dirigente scolastico prof Antonino De Lorenzo.

I premi

Alle premiate un tablet, alle docenti il libro "Once sei di acqua di fiume" scritto da Giacomo Agrati ed edito dal Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini nel 2011, mentre ai Dirigenti scolastici è stata donata una riproduzione in materiale pregiato del grande simbolo dei Lions: il leone riprodotto da un antico batacchio di porta del 1400.

A tutti il regalo della borsa dello sport

Il Club non ha dimenticato poi di ringraziare in maniera tangibile anche tuti gli altri ragazzi che hanno partecipato al concorso donando loro, grazie ad un propizio intervento dell'argenteria Arval di Pietro Dolce a Valenza, una borsa per lo sport targata "Un Poster per la Pace 2022/2023 - Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini".