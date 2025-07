La pace... in movimento

evento

"Pedaliamo per la pace" è il titolo dell'iniziativa in programma questa sera, giovedì, ad Arese organizzata da FIAB ed Emergency

L'iniziativa

La pedalata per la pace è stata promossa da FIAB ed Emergency ed è in programma per oggi, giovedì 10 luglio: l'obiettivo, a detta degli organizzatori, è "che sia una moltitudine di persone a ribadire che è tempo di costruire una pace duratura tramite la diplomazia ed il dialogo".

Il ritrovo è in programma alle 20in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa e partenza alle 2030: seguiranno 10 km in piano e adatti a tutti

La quota di partecipazione è di 5 euro (di cui 3.5 euro per l'assicurazione): il ricavato al netto dei costi andrà a sostegno dei progetti di Emergency.