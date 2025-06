La musica de la Filarmonica nella Basilica di Santa Maria Nuova

“Orizzonti” è il suggestivo termine con cui la Filarmonica di Abbiategrasso ha scelto di intitolare il tradizionale concerto di giugno, che si terrà sabato 14 giugno 2025 alle 21, ingresso libero, nello straordinario scenario del Quadriportico della Basilica di Santa Maria Nuova.

Una scaletta dalle mille sfumature

Un concerto che negli anni ha saputo declinare la parola “musica” in 1000 diverse sfumature, passando per le suggestioni liriche della grande opera dell’’800 e approdando, in tempi più recenti, a pezzi originali per banda carichi di sfumature musicali importanti.

Il programma di sabato attraversa quindi in diverse accezioni il termine “Orizzonti”: c’è l’orizzonte terrestre, seguito da Phileas Fogg nell’immortale romanzo di Giulio Verne “Il giro del mondo in 80 giorni” trasformato dal compositore austriaco Otto Schwarz in un pezzo originale che letteralmente racconta il percorso descritto dal visionario scrittore francese nell’800.

Seguono “How to train your dragon” di John Powell, meglio conosciuto in Italia come “Dragon Trainer”: la suggestiva colonna sonora dell’omonimo film, ricca di temi potenti e che riportano ad epoche antiche in luoghi lontani e fantastici, ed “E.T. l’Extraterrestre” del mito John Williams.

Torna poi il talento narrativo di Schwarz con “Apollo 11”, che racconta letteralmente la missione che portò allo sbarco del primo uomo sulla Luna (e possiamo immaginare l’orizzonte ammirato da questi pionieri dello spazio), per proseguire con la colonna sonora della serie britannica “Doctor Who”, caratterizzata da ritmi potenti e sonorità “spaziali”. La chiusura del concerto è affidata alla solenne serenità di Holst e del suo “Giove”, tratto dalla suite “I pianeti”.

Nel 2026 180 anni di musica

Musica per tutti i gusti, trascinante e coinvolgente, che la Filarmonica eseguirà sotto la bacchetta del Maestro Luca Ragona; un appuntamento classico per il bandon, che alla vigilia dei suoi 180 anni (i festeggiamenti sono previsti nel 2026) continua a coinvolgere con entusiasmo e serietà ragazzi di tutte le generazioni nel magico mondo della musica.