Da lunedì 2 marzo a venerdì 13 marzo, dalle 7.30 alle 21, presso le Gallerie Cantoni di Legnano, sarà esposta la mostra “Stendi panni” in occasione della giornata Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo.

La mostra “Stendi panni” in occasione della giornata mondiale della Donna

Organizzata dal servizio di Housing Sociale di Fondazione Somaschi insieme al Comune di Legnano, l’inaugurazione è prevista per martedì 3 marzo ore 18.

No, i panni sporchi non si lavano in famiglia, lontano da occhi indiscreti.

Che non ci si dimentichi di sé dietro la facciata del decoro o della paura.

Che i panni vengano lavati e stesi fuori, esposti, rivelati, lasciati al sole ad asciugare. Che si esca allo scoperto, si parli, ci si confronti.

Che non ci si chiuda in se stesse, che si parli ad alta voce, che si senta la forza di poter essere. Se stesse.

La Giornata internazionale della donna celebra i progressi in ambito economico, politico e culturale raggiunti dalle donne in tutto il mondo, al di là delle differenze etniche, linguistiche, religiose, culturali, economiche o politiche.

Celebrazione e riflessione

L’8 marzo rappresenta al tempo stesso un’occasione di celebrazione e un momento di riflessione.

In questo contesto, il Servizio di Accoglienza Alto Milanese di Fondazione Somaschi presenta la mostra “Stendi i panni”, ispirata al The Clothesline Project, nato negli anni ’90 negli Stati Uniti presso la Utah Valley University.

Un filo e tante mollette reggono panni che portano le parole delle donne. Insieme compongono una mostra verso cui si alza lo sguardo, lungo i percorsi quotidiani e che permette di scoprire storie di rinascita che sembravano lontane. Sembravano.

È la voce di donne protagoniste del proprio cambiamento.

Donne che si sono lasciate alle spalle esperienze di violenza e che hanno scelto di ricominciare. Donne che, a partire da un ascolto profondo di sé, hanno agito una scelta coraggiosa, imprimendo una svolta alla propria vita: mettendo in campo nuove risorse, lavorando sulla propria autostima, affrontando fatiche, immaginando un futuro diverso. Per sé e per i propri figli.

Una nuova strada si è aperta davanti a loro: difficile, contorta, faticosa. Ma possibile. E con un orizzonte desiderato.

I laboratori creativi

Le magliette dipinte sono il frutto di laboratori creativi che hanno costituito l’occasione per scoprirsi e riscoprirsi, parlare, ridere e scherzare, riscoprirsi capaci e creative, condividere esperienze, creare scambio e nuove connessioni.

Le frasi scritte sulle magliette sono risposte a quesiti del genere:

“Qual è la cosa che ti piace della tua vita QUI, OGGI?”

“Qual è la cosa che resta problematica QUI, OGGI?”

“Cosa ti aspetti dal futuro?”

Dove il qui e l’oggi sono stati lasciati alla libera interpretazione delle autrici. Non tanto parole legate alla drammaticità del passato, quanto piuttosto dichiarazioni che riportano al cambiamento, alla svolta, parole che parlano delle nuove positività, delle nuove fatiche e del futuro possibile. Ogni maglietta diventa così conferma dell’autoriconoscimento di un proprio diritto: del fare e dell’essere, del sentire e del sentirsi, del vedersi e del definire la propria visione del mondo.

A tutti e tutte è data la possibilità di fare parte di questo percorso; durante la mostra sarà infatti possibile lasciare una risposta alla domanda che ci risuona maggiormente. Vi aspettiamo!

***********

La mostra “Stendi i panni” è allestita presso le Gallerie Cantoni a Legnano ed è rivolta a tutta la comunità. L’inaugurazione è prevista Martedì 3 marzo alle ore 18

L’esposizione sarà visitabile da Lunedì 2 marzo a Giovedì 12 marzo dalle 7.30 alle 21. Per informazioni:

Fondazione Somaschi – Servizio di Accoglienza Alto Milanese

Responsabile, Costanza Bargellini, c.bargellini@fondazionesomaschi.it; Tel. 3397702195

Fondazione Somaschi – Ufficio Comunicazione: Luigi Poggesi I.poggesi@fondazionesomaschi.it; Margherita Basanisi; comunicazione@fondazionesomaschi.it

Comune di Legnano – Ufficio per l’Inclusione, le Pari Opportunità e Lotta alla violenza di genere