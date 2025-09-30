La mostra “Invisibili” conquista l’Annunciata

Ottimo riscontro di visitatori per la mostra fotografica allestita dall’Associazione Uno Sguardo Sul Mondo di Abbiategrasso. Un fine settimana per sensibilizzare quello che si è svolto lo scorso weekend nei locali dell’ex Convento dell’Annunciata.

Ritratti e storie personali

L’esposizione fotografica “Invisibili” , realizzata dal gruppo fotografico Uno Sguardo sul Mondo, è stata il frutto degli scatti organizzati al gattile “Amici di Luigi” di Magenta e al canile “Arca delle code” di Settimo Milanese, che si sono prestati a partecipare al progetto. Attraverso ritratti e storie personali degli ospiti delle due strutture la mostra ha dato voce agli animali in cerca di affetto e a chi ogni giorno se ne prende cura, con l’obiettivo di contribuire al sostentamento delle due associazioni, alla loro conoscenza e cercando di favorire le adozioni.

Soddisfazione degli organizzatori

Dalle parole del Presidente Andrea Bai traspare soddisfazione:

“Siamo contenti sia per il buon afflusso di persone, in uno spazio che non è certamente al centro della città, sia per il contributo che siamo riusciti a ricavare a favore delle due realtà coinvolte in questo progetto. Questa è solo la prima di una serie di attività che vogliamo mettere in campo per sostenere le realtà associative del territorio e per farci conoscere meglio – sottolinea Bai – Ringrazio quindi i membri della nostra associazione per l’impegno che hanno messo in questo progetto e per l’entusiasmo dimostrato finora. Un ringraziamento anche all’amministrazione comunale per averci concesso uno spazio per esporre i nostri lavori”.

Gli oltre 40 scatti di cani e gatti sono stati esposti su una rete per richiamare il mondo in cui gli stessi animali si ritrovano a vivere in attesa di adozione. Spazi che per necessità sono purtroppo molto più ristretti di un’abitazione e che non consentono adeguata libertà agli amici a quattro zampe. La mostra ha richiamato oltre 200 visitatori, alcuni dei quali accompagnati dai loro amici pelosi. Alcuni dei visitatori hanno inoltre beneficiato di un photo shooting gratuito realizzato dai volontari di Uno sguardo sul Mondo, per immortalare il legame con i loro amati animali.

La mostra è stata quindi un’occasione per conoscere queste realtà del territorio, emozionarsi e magari trovare un nuovo amico a quattro zampe.