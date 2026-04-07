La mostra “Arte in movimento” inaugurata in città

Inaugurata venerdì 3 aprile la mostra che rimarrà per tutto il mese nei sotterranei del Castello di Abbiategrasso dal titolo “Arte in movimento”

Opere di Cesare Giardini

Sarà visitabile fino al 30 aprile, nei sotterranei del Castello Visconteo, la mostra “Arte in movimento”, iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Abbiategrasso. Un percorso unico che intreccia pittura, sport e inclusione attraverso la sensibilità artistica di Cesare Giardini. Ad arricchire ulteriormente l’esposizione, i visitatori possono ammirare una selezione esclusiva di mascotte dei Giochi Olimpici, gentilmente concessa dal giornalista sportivo di fama internazionale Gianni Merlo. Proprio Merlo, insieme al pittore Cesare Giardini e alla presenza dell’assessore alla Cultura e vicesindaco Beatrice Poggi, ha inaugurato ufficialmente la mostra, che include anche un’opera dedicata al campione paralimpico di nuoto Alberto Amodeo.

Il Protagonista

Cesare Giardini, artista poliedrico nato a Vigevano nel 1948, si è formato all’Accademia di Belle Arti di Brera. La sua carriera è segnata da un profondo impegno civile e da una ricerca estetica che fonde luci e colori di mondi lontani (dalla Sicilia al Marocco, dal Portogallo a Bali) con le radici della pianura padana.

Autore del francobollo celebrativo per il centenario di Eleonora Duse (2023), scelto dal Ministero del Made in Italy. Nel 2024, durante le Olimpiadi di Parigi, venti suoi ritratti sono stati esposti e donati presso la sede Unesco. Le sue opere sono inserite nel Catalogo dell’Arte Moderna Mondadori e nel Museo della Permanente di Milano. Le opere di Giardini non celebrano solo i trionfi sportivi, ma ci invitano a riflettere sulla bellezza della diversità e sull’importanza di una cultura accessibile a tutti. È un’esplorazione ai limiti delle possibilità umane, raccontata attraverso la sensibilità di un maestro del colore.

Orari di apertura

– Venerdì: 15:30 – 18:30

– Sabato e Domenica: 10:00 – 12:00 e 15:30 – 18:30