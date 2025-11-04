TRIS DI APPUNTAMENTI

La mostra “Amici come prima” ai nastri di partenza

Tutto pronto per l'inaugurazione della mostra "Amici come prima" in Villa Corvini a Parabiago. Protagonista un "team" di allievi del maestro Brusegan

La mostra “Amici come prima” ai nastri di partenza

Parabiago · 04/11/2025 alle 17:10

di

Tutto pronto per l’inaugurazione della mostra “Amici come prima” in Villa Corvini a Parabiago. Protagonista un “team” di allievi del maestro Brusegan.

Il taglio del nastro dell’installazione in Villa Corvini

Il taglio del nastro della nuova esposizione è fissato per domenica 9 novembre. Esposizione che sarà visitabile anche negli appuntamenti previsti per le due domeniche successive, quelle in scaletta per i prossimi 16 e 23. Il tutto nella fascia oraria compresa tra le 14.30 e le 17.30.

L’origine del titolo dato alla mostra

Il titolo nasce dalla volontà di una artista di riunire alcuni “Amici” della  scuola d’arte del Maestro Brusegan di Legnano. Il gruppo è formato da Genny MancinMariagrazia Bocchese, Maria Teresa Gobbetti, Patrizia Pedrani e Pietro Romano.

 

Tu cosa ne pensi?