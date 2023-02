La maxi pedalata porta in dono un defibrillatore

Defibrillatore donato al Comune di Nerviano dopo il successo della Rando della Merla.

Defibrillatore donato al Comune

"Per l’edizione 2023 della Rando d'Inverno abbiamo scelto di metterci ancora più cuore, finalizzando l’acquisto di un defibrillatore destinato al Comune". Queste le parole della Ssav95 e Us Nervianese 1919 ciclismo, organizzatrici dell'evento che il 5 febbraio ha visto la partecipazione di 300 ciclisti e che martedì' hanno donato il defibrillatore (dae), strumento che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco, al sindaco di Nerviano Daniela Colombo.

La voglia di salvare vite

"Da sempre questa randonnèe, in ricordo di Nini e Mario Di Marzo, riscuote un grandissimo successo in termini di partecipazione, perché è una delle primissime manifestazioni ciclistiche del calendario ed è particolarmente sentita dalle due società promotrici che attraverso questa manifestazione desiderano ricordare due amici del ciclismo nervianese - spiegano Francesco Assandri della sav95 ed Enrico Fontana dell'Us Nervianese Ciclismo durante la consegna dell'apparecchio avvenuta nella mattinata di oggi, martedì 28 febbraio 2023 - Anche grazie al loro esempio di vita, questa randonnèe si prefigge ogni anno un diverso obiettivo benefico. Per l’edizione 2023, le nostre due società hanno scelto di metterci ancora più cuore, finalizzando l’acquisto di un defibrillatore destinato al Comune di Nerviano. Abbiamo scelto di dare sostegno al progetto di cardioprotezione promosso dall’Amministrazione comunale, coadiuvati dall’associazione Sessantamilavitedasalvare dal salvare e che a breve vedrà installata nel territorio nervianese una rete di colonnine di ricarica per le e-bike, dotate di teca per i Dae. Già altri cittadini hanno aderito spontaneamente a questo progetto e anche per le nostre società è stata una scelta naturale fatta veramente con il cuore. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno pedalato i 100 chilometri del percorso proposto: grazie alla loro partecipazione ed alla loro fatica siamo riusciti a dare forma alla nostra idea».

Il dae sarà quindi installato a breve in paese (probabilmente a Cantone).

I salvataggi

Ricordiamo che nell’agosto 2022 il dae, utilizzato da due 16enni, salvò la vita al padre di uno dei due; e negli ultimi 15 giorni, un dae a Legnano (usato dopo l'arresto cardiaco che aveva colpito una corista prima del concerto della Candelora nella chiesa di Legnanello e uno a Rescaldina (dove l'ex assessor si era accasciato improvvisamente a terra) hanno salvato altre due vite.