Ex assessore salvato dal defibrillatore con anche l'aiuto del sindaco

Salvato dal defibrillatore a Rescaldina: l'ex assessore Sergio Borghi colpito da arresto cardiaco e rianimato anche grazie al sindaco Gilles Ielo.

Era appena arrivato nell'auditorium comunale di Rescaldina, la sera di mercoledì 22 febbraio 2023, per assistere all'incontro informativo sull'Alzheimer promosso dal Comune e dal progetto ad hoc su questa malattia: è stato colpito da arresto cardiaco e poi salvato col defibrillatore.

Lui è Sergio Borghi, 76enne ed ex assessore di Rescaldina. Appena ha accusato il malore, a soccorrerlo con il massaggio cardiaco sono stati Elena Ferrario (medico di base del Cmp Cerro-San Vittore e moglie di Michele Cattaneo), Claudia Cappelli (medico al Cottolengo di Cerro e medico di base a Rescaldina) che è moglie di Fabio Giaquinto (consigliere delegato in prima fila nel progetto Alzheimer) che erano tra il pubblico e Carla Pettenati, neurologa e relatrice della serata. Il sindaco Gilles Ielo, presente anch'esso, è subito corso a prendere il defibrillatore che si trova esposto fuori dal municipio.

"E’ stato importantissimo l’utilizzo del defibrillatore così come mi piace sottolineare come il 118 ci abbia seguito passo per passo - il commento di Ferrario - E’ stato un importante lavoro di squadra. Usare il Dae è fondamentale, il 118 fornisce tutte le indicazioni utili su come agire".

"Il defibrillatore è stato decisivo - aggiunge Cappelli - In pochissimo tempo abbiamo avuto la collaborazione di tutti. Il sindaco è corso a prendere il Dae, il 118 ci ha supportato in ogni azione e tutto questo è stato importante per la messa in pratica della catena di salvataggio. Ripeto, il dae è stato decisivo: è stato provvidenziale averlo recuperato in pochissimo tempo e aver attuato le manovre di rianimazione. Usare il Dae è semplicissimo, tutti lo possono utilizzare: fornisce comandi vocali e, guidati dal 118, è davvero alla portata di tutti".