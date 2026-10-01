La magia del Jazz nella splendida cornice di Sant’Invenzio

Dopo settimane di musica, fotografie e ascolto, grazie alla mostra inaugurato il 13 settembre in biblioteca “Miles Flies to Gaggiano” arriva all’ultimo appuntamento.

Domenica, 4 ottobre 2026, alle 17 al Santuario di Sant’Invenzio di Gaggiano si terrà il concerto del maestro Alessandro Cerino con la Filarmonica Jazz Ensamble di Santa Margherita Ligure, concerto jazz dedicato al centenario della nascita di Miles Davis e John Coltrane.

Il maestro Cerino insieme alla Filarmonica Jazz Ensemble di Santa Margherita Ligure ci accompagnerà in un viaggio musicale dedicato a due straordinari artisti che hanno lasciato un solco indelebile nella storia della musica. Un concerto speciale, in una cornice unica, per chiudere questo viaggio nella storia del jazz.

L’Assessorato alla cultura di Gaggiano desidera:

“Ringraziare sinceramente il maestro Cerino per l’interessamento dimostrato nel portare un evento così speciale nel nostro Comune. Siamo entusiasti di questa opportunità, sapendo che negli ultimi 15 anni il Maestro si è dedicato intensamente alla scrittura e alla composizione di musica per il cinema, per organici e per ensemble classici, un’attività che l’ha tenuto parzialmente lontano dalle esibizioni dal vivo. Questa sarà un’ occasione per tornare ad ascoltare la sua musica eseguita live e per offrire ai Cittadini di Gaggiano un emozionante performance musicale”.

«Con il maestro Cerino abbiamo pensato e deciso di ideare “Miles Flies to Gaggiano” – sottolinea il consigliere delegato alla Cultura e Sport Sara Prampolini commentando l’ambizioso progetto – Questa perla progettuale è stata l’occasione per valorizzare la competenza di questo nostro concittadino che è un compositore, arrangiatore, un direttore d’orchestra e un polistrumentista, oltre che docente di storia delle musica e appassionato di Jazz. Il concerto del 4 ottobre sarà un evento unico e straordinario appositamente pensato per l’occasione. Gli spettatori avranno l’opportunità di assaporare la musica jazz, conoscere la vena innovativa che ha portato Miles Davis e John Coltrane negli anni ‘40 ad essere visionari e portatori di cambiamento. Non mancate sarà un percorso che vi entusiasmerà».