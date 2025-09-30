Sport

La Lombardia celebra i trionfi mondiali di Barlaam e Amodeo

“Esempio luminoso di sacrificio e talento”

La Lombardia celebra i trionfi mondiali di Barlaam e Amodeo

Abbiategrasso · 30/09/2025 alle 12:17

Da Cassinetta di Lugagnano e Abbiategrasso fino alla gloria olimpica ed ora mondiale: i due campioni dell’Est Ticino, i “gemelli dell’oro” Simone Barlaam e Alberto Amodeo trascinano l’Italia del nuoto paralimpico a Singapore.

 

Due campioni del territorio

“Il campionato del mondo di nuoto paralimpico appena concluso a Singapore ha consacrato ancora una volta la straordinaria forza e determinazione dell’Italia. Un successo che ci riempie di orgoglio come Paese e come Lombardia, grazie alle imprese di due campioni del nostro territorio: Simone Barlaam, di Cassinetta di Lugagnano, e Alberto Amodeo, di Abbiategrasso. Conquistando complessivamente 5 ori e 2 argenti, questi atleti hanno dimostrato che dietro ogni vittoria ci sono sacrificio, dedizione, talento e una volontà ferrea di superare i propri limiti. La loro storia è un messaggio potente di resilienza e di speranza: insegnano a tutti noi, in particolare ai giovani, che la vera vittoria non è solo la medaglia, ma il percorso fatto di disciplina, lavoro e capacità di rialzarsi davanti alle difficoltà. Il successo azzurro a Singapore, culminato con 46 podi e la conferma dell’Italia davanti a colossi come Stati Uniti e Cina, è anche il risultato di un movimento sportivo che cresce, investe sui talenti e valorizza lo sport come strumento di inclusione e coesione sociale. In questo quadro, i trionfi di Barlaam e Amodeo portano in alto i nomi di Cassinetta e Abbiategrasso, comunità che possono essere orgogliose di avere dato i natali a due campioni che sono patrimonio non solo lombardo, ma dell’intero Paese. A nome mio e del gruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia rivolgo a Simone e Alberto le più vive congratulazioni, estese anche alle loro famiglie, agli allenatori e alle società sportive che li sostengono giorno dopo giorno in un cammino fatto di sacrifici, fatica e grandi soddisfazioni. La Lombardia guarda a voi con ammirazione e riconoscenza: i vostri trionfi mondiali sono un patrimonio di valori che arricchiscono non solo lo sport, ma l’intera comunità” – lo dichiara Christian Garavaglia, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale.

 

Christian Garavaglia con Simone Barlaam
Christian Garavaglia con Simone Barlaam

 

Christian Garavaglia con Alberto AMODEO
Christian Garavaglia con Alberto Amodeo
Tu cosa ne pensi?