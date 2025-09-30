La Lombardia celebra i trionfi mondiali di Barlaam e Amodeo

Da Cassinetta di Lugagnano e Abbiategrasso fino alla gloria olimpica ed ora mondiale: i due campioni dell’Est Ticino, i “gemelli dell’oro” Simone Barlaam e Alberto Amodeo trascinano l’Italia del nuoto paralimpico a Singapore.

“Il campionato del mondo di nuoto paralimpico appena concluso a Singapore ha consacrato ancora una volta la straordinaria forza e determinazione dell’Italia. Un successo che ci riempie di orgoglio come Paese e come Lombardia, grazie alle imprese di due campioni del nostro territorio: Simone Barlaam, di Cassinetta di Lugagnano, e Alberto Amodeo, di Abbiategrasso. Conquistando complessivamente 5 ori e 2 argenti, questi atleti hanno dimostrato che dietro ogni vittoria ci sono sacrificio, dedizione, talento e una volontà ferrea di superare i propri limiti. La loro storia è un messaggio potente di resilienza e di speranza: insegnano a tutti noi, in particolare ai giovani, che la vera vittoria non è solo la medaglia, ma il percorso fatto di disciplina, lavoro e capacità di rialzarsi davanti alle difficoltà. Il successo azzurro a Singapore, culminato con 46 podi e la conferma dell’Italia davanti a colossi come Stati Uniti e Cina, è anche il risultato di un movimento sportivo che cresce, investe sui talenti e valorizza lo sport come strumento di inclusione e coesione sociale. In questo quadro, i trionfi di Barlaam e Amodeo portano in alto i nomi di Cassinetta e Abbiategrasso, comunità che possono essere orgogliose di avere dato i natali a due campioni che sono patrimonio non solo lombardo, ma dell’intero Paese. A nome mio e del gruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia rivolgo a Simone e Alberto le più vive congratulazioni, estese anche alle loro famiglie, agli allenatori e alle società sportive che li sostengono giorno dopo giorno in un cammino fatto di sacrifici, fatica e grandi soddisfazioni. La Lombardia guarda a voi con ammirazione e riconoscenza: i vostri trionfi mondiali sono un patrimonio di valori che arricchiscono non solo lo sport, ma l’intera comunità” – lo dichiara Christian Garavaglia, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale.