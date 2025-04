Grazie ai fondi raccolti con la Liuc Run il gruppo Solidarietà famigliare potrà consentire ai suoi ragazzi di andare al mare.

La Liuc run fa del bene: i ragazzi di Solidarietà famigliare andranno al mare

Sempre di corsa. Dopo l’edizione da record della LIUC Run con oltre 1.200 partecipanti sotto l’arco della partenza, Sport Più sta già lavorando al secondo appuntamento del circuito Running People: una corsa immersa nel grande polmone verde del Parco Alto Milanese, in programma giovedì 1° maggio, in stretta collaborazione con Runners Legnano e Bumbasina Run.

Intanto la LIUC Run è andata in archivio con un successo anche sotto il profilo della solidarietà. I fondi raccolti, ovvero una parte delle iscrizioni alla gara, sono stati devoluti alla charity partner della LIUC Run, ovvero alla castellanzese Solidarietà Famigliare. L’assegno benefico è già stato consegnato e i fondi serviranno per far tornare i ragazzi al mare per le vacanze estive. Un’attività fondamentale per questa realtà, che era stata sospesa con l’arrivo del Covid e che ora, anche grazie a LIUC Run e Sport Più, può essere riattivata.

Tutto pronto per la prossima gara

«E’ questo un altro motivo per essere contenti – ha dichiarato il presidente di Sport Più Stefano Colombo – Saper di aver contribuito a far ripartire un’attività di Solidarietà famigliare ci dà l’entusiasmo per proseguire su questa strada».

Sulla prossima gara. «Tra poco più di due settimane si corre la PAM Race, una corsa particolare che si snoda lungo i sentieri che attraversano il Parco Alto Milanese. Ci fa anche tanto piacere unificare, nel nome del running, due belle realtà locali e due territori limitrofi come Runners Legnano di Legnano e Bumbasina Run di Busto Arsizio, oltre a noi di Sport Più, castellanzesi di origine».

«La LIUC Run è la dimostrazione concreta di come lo sport possa unire, valorizzare il territorio e coinvolgere tutta la comunità, dai più piccoli agli anziani – ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate - La nostra banca è profondamente legata al territorio in cui opera: sostenere iniziative come questa significa per noi contribuire a farlo vivere, crescere e riconoscerne il valore. La partnership con la LIUC e con Sport Più si rafforza di anno in anno e rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra mondo accademico, realtà sportive e sistema cooperativo. Continueremo a esserci, con la stessa convinzione e con la stessa voglia di camminare, o correre, insieme».

La Pam race

Ora sotto con la PAM Race: 10 chilometri immersi nel verde di un parco sovraccomunale che porterà i runner a toccare, oltre al parco, le vie di Legnano, Castellanza e Busto Arsizio, con un passaggio in uno dei templi dello sport locale: l’E-Work Arena, casa della Farfalle della UYBA.

Partenza e arrivo dal Campo della Pace di Legnano alle 9.30 con la fast competitiva FIDAL, la non competitiva e una Family Run su un percorso più corto adatto proprio a tutti. Con il Village della gara attivo già alle 7.30 per le iscrizioni dell’ultimo minuto.

Iscrizioni già aperte online sul sito https://sportpiu.org/pam-race/