In occasione del Giorno del Ricordo, i giovani della Lega Giovani Ticino hanno deposto un mazzo di fiori al monumento dedicato api martiri delle Foibe, situato nel parco della Piazza Martiri della Foibe a Parabiago.

La Lega Giovani commemora le vittime delle Foibe nel giorno del Ricordo

Questo gesto, ripetuto da diversi anni, rappresenta l’impegno costante del movimento giovanile della Lega nel preservare la memoria di un capitolo tragico della storia italiana.

Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi e i consiglieri comunali Diego Scalvini e Valentina Re, evidenziando l’unità istituzionale nel commemorare questi eventi.

Il Giorno del Ricordo, osservato ogni 10 febbraio, onora le vittime delle foibe e l’esodo forzato degli italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia alla fine della Seconda Guerra Mondiale. In quel periodo, migliaia di persone persero la vita in violenze etniche e politiche, mentre innumerevoli famiglie furono costrette a lasciare le loro terre per sfuggire alle persecuzioni.

L’esodo degli italiani dalle loro terre

“La deposizione floreale riafferma l’importanza di ricordare l’esodo degli italiani dalle regioni istriane, giuliane e dalmate, causato dalle azioni dei partigiani titini. Si tratta di una pagina dolorosa, a lungo trascurata dalle istituzioni e dai testi di storia contemporanea. Commemorando i martiri, si rende omaggio a chi ha sofferto e dato la vita per la libertà e l’identità italiana, mentre si rinnova l’impegno a trasmettere alle nuove generazioni l’essenza della verità storica. Non si può tollerare che questi orrori del passato siano cancellati, giustificati o sminuiti dagli eredi del comunismo italiano e sovietico del Novecento”.

Gli atti vandalici al parco