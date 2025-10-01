La Lega difende l’operato della Polizia Locale

La Lega di Abbiategrasso esprime profondo rammarico per le parole pronunciate dal consigliere di minoranza Alberto Fossati durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale di lunedì 29 settembre 2025. Nelle sue dichiarazioni, infatti, è stato affermato che la “Polizia Locale debba occuparsi principalmente dei divieti di sosta, ponendo dubbi sull’indirizzo politico verso cui orientare la stessa”.

Durate l’intervento in Consiglio Comunale di lunedì sera il consigliere della civica La Città ha affermato

La Lega di Abbiategrasso si dissocia e apprezza il lavoro finora svolto dalla Polizia Locale:

“ Forse il consigliere si riferiva alla recente e importante operazione condotta dalla Polizia Locale di Abbiategrasso, conclusasi con l’arresto di un soggetto trovato in possesso di 2,5 kg di sostanze stupefacenti e di 12.000 euro in contanti di provenienza illecita – prosegue la nota – La Lega di Abbiategrasso, al contrario, si congratula con la Polizia Locale per questa brillante operazione, che ha portato a un risultato concreto nella lotta alla criminalità e al contrasto dello spaccio di droga. Riteniamo che sia prioritario togliere dal mercato ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti piuttosto che limitarsi a fare multe per divieto di sosta. Per noi la vera sicurezza dei cittadini passa attraverso azioni di questo tipo. Per questo motivo ci dissociamo dalle parole del consigliere Fossati, che non rispecchiano la nostra visione. Siamo convinti che le donne e gli uomini della Polizia Locale meritino il nostro sostegno e riconoscimento per l’impegno e la professionalità con cui ogni giorno tutelano la comunità”