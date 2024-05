La Giunta progetta il nuovo mercatino di corso Garibaldi

Una volta era uno dei fiori all’occhiello della città di Rho, ormai da anni è un’area in stato di abbandono sia dal punto di vista strutturale sia gestionale.

Obiettivo dell’Amministrazione farlo tornare a essere polo di riferimento per i cittadini

Stiamo parlando del mercatino comunale di corso Garibaldi che la Giunta guidata dal sindaco Andrea Orlandi vuole, finalmente, riqualificare. Obiettivo dell’Amministrazione è farlo tornare a essere polo di riferimento in termini di socialità e vitalità realizzando spazi di food and beverage accanto a occasioni di cultura e socialità. Per far questo la Giunta Orlandi mette a disposizione le risorse del bando Duc di Regione Lombardia per 275mila euro, che potranno aumentare con ulteriori finanziamenti reperiti da ulteriori bandi di finanziamento sia di enti pubblici che privati.

Un luogo nuovo capace di ospitare food and beverage e prevedere diversi momenti di cultura

«Obiettivo strategico primario è far ripartire e valorizzare il mercatino come luogo nuovo e contemporaneo, capace di ospitare un nuovo mix di funzioni con offerta food and beverage diversificata e, soprattutto, capace di prevedere diversi momenti di cultura e socialità durante tutto l’anno con un’offerta variegata che può andare (a mero titolo di esempio) da cineforum a presentazioni di libri, da feste di compleanno a incontri culturali, da mostre temporanee a eventi legati alle tradizioni di Rho», affermano dall’Ufficio commercio del Comune.

Le domande di partecipazione alla gara dovranno essere inviate entro il 7 giugno

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 7 giugno tramite spedizione a mezzo posta elettronica certificata a pec.protocollo.comunerho@legalmail.it. Sul sito comunale www.comune.rho.mi.it è pubblicato l'avviso. Possono partecipare Enti del Terzo Settore a carattere privato, con finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e senza scopo di lucro.